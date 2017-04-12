Момордику и бенинказу посоветовали есть новосибирцам

На сайте «Наука в Сибири» сообщается, что ценных микроэлементов много в экзотических культурах. В ЦСБС СО РАН уже долгие годы собирается и исследуется коллекция видов и форм овощей из Африки, Азии и Южной Америки. Наиболее перспективными для внедрения в рацион россиян названы следующие виды: вигна, момордика, бенинказа и кивано.

Африканский овощ кивано, или рогатый огурец, по вкусу похож на обычный огурец, но не имеет специфического аромата. В отличие от обычного огурца, его плоды могут храниться при комнатной температуре до полугода. Их едят свежими, маринуют, а мякоть даже добавляют в коктейли. Кивано — это кладезь микроэлементов, особенно по группе кроветворного комплекса: железу, меди и марганцу.

Момордика — растение из семейства тыквенных, ее родина — тропические районы Индии и Юго-Восточной Азии. По своим вкусовым качествам плоды момордики напоминают тыкву с горчинкой или баклажан и употребляются в пищу в сыром, жареном и тушеном виде. В Японии из плодов момордики делают сок, полезные чипсы, чаи и даже пиво. Экстракты момордики подходят для лечения туберкулеза и язвы желудка, а выделенный из этой культуры белок МАР 30 может бороться с раковыми опухолями и ВИЧ-инфекцией.

Бенинказа тоже принадлежит к семейству тыквенных. Светлая мякоть ее плодов (которые во взрослом состоянии могут достигать веса до 18 кг) не имеет ярко выраженного вкуса, но зато они очень полезны как в сыром, так и в приготовленном виде. Это растение обладает антиаллергическим эффектом и используется при болезнях желудочно-кишечного тракта фактически во всех странах, где его выращивают.

Вигна — бобовое растение, привезенное к нам из Юго-Восточной Азии. Внешне и по вкусу похожа на фасоль, отличается размерами и более высоким качеством плода. Длина ее плодов (бобов) может достигать метра. Обычно их тушат и жарят, также они пригодны для замораживания и консервирования. Эта культура богата белком, аминокислотами, витаминами и пектинами, аскорбиновой кислотой и известна своими антиоксидантными качествами.

Плоды всех этих экзотических культур можно получить за короткое сибирское лето — в течение двух-трех месяцев. Ученые надеются, что со временем растения повторят историю картофеля и томатов и прочно обоснуются в рационе россиян.