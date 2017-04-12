Так ли страшен ЕГЭ? Выпускники новосибирских школ готовятся сдать экзамены

Несмотря на то, что единый госэкзамен в нашей стране появился больше 10 лет назад, вокруг него по-прежнему много вопросов, страхов и слухов. Что ждёт школьников в 2017 году и так ли страшен экзамен на самом деле?

Родителей — за парты.

— До основного этапа экзамена ещё почти два месяца, но досрочный ЕГЭ уже завершился. Кто сдавал экзамен раньше времени и насколько успешно?

Сергей Кондратьев, заместитель директора Новосибирского института мониторинга и развития образования:

— Досрочно единый госэкзамен в регионе сдавали 926 человек. Из них 830 — это выпускники прошлых лет, которые хотят улучшить свой результат, и жители области, которые раньше не сдавали ЕГЭ, а теперь результаты экзамена нужны, чтобы поступить, например, на заочное отделение вуза. Четыре человека досрочно исправляли прошлогодний «неуд», ещё 13 — это граждане из иностранных государств (в основном Казахстана), которые планируют учиться в Новосибирске. И только 9 выпускников нынешнего года прошли ЕГЭ раньше. В основном потому, что не смогут быть на экзаменах по уважительным причинам.

Результаты пока известны только по нескольким предметам, большинство показали средний уровень знаний.

— В этом году единый госэкзамен впервые сдавали родители. Что дал этот эксперимент?

Сергей Кондратьев:

— Накануне «дня Икс» каждый год поступает масса звонков от родителей. Мамы и папы пытаются узнать все подробности, опасаются, что ребёнок растеряется в незнакомой обстановке. Поэтому мы решили дать возможность родителям самим побыть в роли школьников. В пробном ЕГЭ мамы и папы прошли все этапы, которые проходят их дети, и многие страхи и сомнения быстро развеялись.

Наталья Буглеева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 20»:

— Родители и учителя действительно переживают порой сильнее, чем сами дети. У многих со второй половины апреля уже бессонница. А выпускники сейчас, в отличие от прошлых лет, стали довольно спокойно относиться к ЕГЭ. В старших классах подготовка к нему начинается задолго до проведения. Поэтому каких-то непонятных моментов у выпускников к экзамену не остаётся.

— Будет ли в этом году что-то новое в организации экзамена и в самих заданиях?

Лариса Аникина, начальник отдела общего образования департамента образования мэрии города Новосибирска:

— В этом году каких-то значимых новшеств не ожидается. Последний раз такие изменения были в 2014 году, когда на входе в пункты сдачи ЕГЭ установили металлодетекторы, а в аудиториях — системы видеонаблюдения. Нынче ничего принципиально нового не предвидится.

Сергей Кондратьев:

— Вообще с 2002 года в единый госэкзамен, конечно, вносилось немало изменений и новшеств. Поменялись и сами КИМы. Противники ЕГЭ часто критиковали его за тестовые задания, в которых выпускники теоретически могли просто угадать правильные ответы. Сейчас экзамен всё больше уходит от этой формы в сторону творческой части. Из физики, химии, биологии убрали вопросы, где нужно было просто выбрать правильный вариант ответа из четырёх предложенных. В иностранном языке появилась устная часть экзамена, где преподаватель может оценить произношение. В 2018 году поменяется КИМ по литературе — больше будет уделено внимания сочинению.

Как звали коня?

— Уже много лет среди старшеклассников ходит страшилка про вопрос на ЕГЭ по истории «Как звали коня Александра Македонского?» Или «Какого цвета было платье у Наташи Ростовой на её первом балу?» Будут ли в этом году подобные специфические вопросы? Разве они отражают реальный уровень знаний?

Сергей Кондратьев:

— Задания для выпускников каждый год новые, составляют их специально сформированные федеральные комиссии. Могу со стопроцентной уверенностью сказать: вопросы сегодня формируются исходя из школьной программы. Поэтому вопросов про коня опасаться не стоит.

Наталья Буглеева:

— Каких-то больших сюрпризов в вопросах ЕГЭ в последнее время не было. В целом выпускники подтверждают те оценки по предметам, на которые учились в школе. Но бывали и исключения — когда ученик среднего уровня набирал довольно хороший балл по ЕГЭ и, наоборот, отличник или хорошист получал результат ниже того, что от него ждали. Но такие случаи — исключение.

Павел Истрахов, студент НГУЭУ:

— ЕГЭ я сдал примерно на том же уровне, что и ожидал. Заранее настроил себя, что это не какое-то эпохальное для меня событие, а обычная контрольная работа, но готовиться к ней надо хорошо. Единственное, что мне не нравится в ЕГЭ, — в старших классах всё обучение ориентировано именно на экзаменационные вопросы. Хочется, чтобы школьников готовили не только к проверке знаний, но и к обучению в вузе. Наверное, поэтому многие студенты жалуются, что на первом курсе очень тяжело учиться.

Списать не получится?

— За что могут удалить с экзамена и что делать таким выпускникам?

Сергей Кондратьев:

— Ежегодно с единого госэкзамена в регионе удаляют 10−15 человек. Основные причины — шпаргалки и сотовые телефоны, которые некоторые всё же умудряются пронести в аудиторию. Запрещается иметь при себе средства связи, любую электронно-вычислительную технику, звукозаписывающие устройства. Также нельзя переписывать задания с бланков на черновик, выносить из аудитории какие-либо предметы, кроме тех, с которыми пришли. Если ученик попадётся на «запрещённых приёмах» — его удаляют из аудитории, и возможность пересдать будет только на следующий год. Информационной безопасности на ЕГЭ сейчас уделяется большое внимание. И делается это не только для того, чтобы не дать выпускникам списать. В предыдущие годы в день экзамена были информационные вбросы, из-за которых пострадал не один старшеклассник. В Интернете появлялись якобы правильные варианты ответов на вопросы. И некоторые выпускники им верили, а потом плакали и недоумевали: как же так? Ответы были неверные.

— Какой предмет самый популярный среди тех, что сдают по выбору?

Лариса Аникина:

— Обществознание. Его сдают порядка 50% выпускников. Однако именно по этому предмету ещё ни один из новосибирских выпускников не набрал 100 баллов. В целом же число «стобалльников» по ЕГЭ в городе растёт. В 2016 году было 63 таких выпускника, в то время как в 2015 году — всего 42.

— Как часто выпускники школ не согласны с результатом экзамена и подают на апелляцию?

Сергей Кондратьев:

— В целом по области порядка 10−13% выпускников ежегодно подают на апелляцию. Заявление нужно подать в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов. Если есть основания для пересмотра итогов ЕГЭ, то специальная комиссия пересматривает результаты. Бывали случаи, когда экзаменационная работа после этого получала меньше баллов. Но чаще после пересмотра ответов он либо такой же, либонемного выше.

За какие заслуги?

— На какие специальности в вузах самые высокие вступительные баллы?

Александр Ломоносов, начальник отдела организации приёмной кампании НГУЭУ:

— На те, что пользуются самой большой популярностью. Самые востребованные направления в НГУЭУ — экономика и менеджмент. Но всё зависит не только от результатов ЕГЭ, но и от того, сколько бюджетных мест на эти специальности выделено. Чем меньше мест, тем выше конкурс и проходной балл. Кроме того, при зачислении в вуз учитываются и индивидуальные достижения абитуриента: оценки в школьном аттестате (за красный аттестат даём 5 баллов), участие в олимпиадах и конференциях, которые проводил вуз, — от 1 до 4 баллов, 1 балл даётся олимпийским чемпионам и 1 — за золотой значок ГТО. Суммарно за личные достижения может быть начислено до 10 баллов при поступлении.

Наталья Остертак, старший инспектор-специалист факультета довузовского образования, член приёмной комиссии НГТУ:

— Наибольшим спросом сейчас пользуются такие факультеты, как автоматика и вычислительная техника, энергетика. Меньше баллы у физики, радио­механики — там можно попасть на бюджетные места со 170−180 баллами, тогда как на самые популярные специальности проходной балл — 230−240.

Павел Истрахов:

— Документы абитуриент может направить одновременно в 5 вузов, и это очень удобно, намного упрощает поступление в вуз. Раньше абитуриент успевал сдавать экзамены только в один институт, и если заваливал их — приходилось либо идти на платное обучение, либо терять целый год.