В Волгограде открыли еще одну гостиницу к мундиалю

Отель Hilton Garden Inn открыли в Волгограде, он стал третьим по счету объектом, построенным в регионе в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, четырехзвёздочная гостиница расположенная в Центральном районе города недалеко от Мамаева кургана, уже начала принимать посетителей. Отель рассчитан на 157 номеров. На его территории расположены ресторан, фитнес-зал, пространство для проведения деловых мероприятий и встреч, круглосуточный бизнес-центр.

Напомним, что ранее в рамках программы подготовки к мундиалю в Волгограде были построены и введены в эксплуатацию четырехзвездочная гостиница Hampton by Hilton и трехзвездочный отель Park Inn by Radisson, а также реконструирован отель «Южный».

Добавим, что совокупный номерной фонд в отелях, которые примут в 2018 году гостей чемпионата, составляет более 23 000 мест.