В Волгограде открыли еще одну гостиницу к мундиалю
Отель имеет категорию «четыре звезды».
Отель имеет категорию «четыре звезды».
Отель Hilton Garden Inn открыли в Волгограде, он стал третьим по счету объектом, построенным в регионе в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Напомним, что ранее в рамках программы подготовки к мундиалю в Волгограде были построены и введены в эксплуатацию четырехзвездочная гостиница Hampton by Hilton и трехзвездочный отель Park Inn by Radisson, а также реконструирован отель «Южный».
Добавим, что совокупный номерной фонд в отелях, которые примут в 2018 году гостей чемпионата, составляет более 23 000 мест.