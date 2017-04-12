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09:33 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Стадион «Олимпия» в Волгограде получил спецтехнику к ЧМ-2018

Стадион «Олимпия» в Волгограде получил спецтехнику к ЧМ-2018.

На стадион «Олимпия» в Дзержинском районе Волгограда поступила современная техника для ухода за футбольными полями, сообщает ВДТВ.

Напомним, всего в Волгоградской области для проведения предматчевых тренировок команд-участниц чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ будут реконструированы три площадки. Кроме «Олимпии» это спорткомплекс «Зенит» и ВГАФК.

По оценке специалистов, еще до начала работ площадки «Олимпии» соответствовали международным требованиям на 80%. Для того чтобы полностью подготовить их для приема участников мирового первенства, предстоит отремонтировать футбольные поля, смонтировать новую поливочную систему и освещение, оборудовать системы видеонаблюдения и безопасности.

Работники «Олимпии» в настоящее время проходят обучение управлению специализированными газонокосилками, многофункциональными тракторами, аэраторами, щетками и распылителями, которые позволят обеспечить качественный уход за газонами, выполнять разметку. Общий объем финансирования двух объектов составит 81,9 миллиона рублей.

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