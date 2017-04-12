Под Марианской впадиной нашли следы жизни

Ученые выяснили, какая погода была раньше на Марсе

Эта подводная гора сложена из серпентинита — плотной горной породы, которая образуется, когда магматические минералы окисляются морской водой, вытолкнутой глубоко внутрь зоны субдукции. Такая химическая реакция производит метан и водород, которые могут быть источниками энергии для жизни микробов.

Серпентин, который проанализировали исследователи, попал на поверхность дна Марианской впадины через гидротермальные источники. Ученые обнаружили в минералах небольшие количества органических веществ, которые аналогичны тем, что образуются при жизнедеятельности микробов. Учитывая данные предыдущих работ, которые показали, что серпентин образуется в десяти километрах под дном впадины, специалисты получили примерную глубину проживания организмов.

Однако исследователи подчеркивают, что органическое вещество могло также появиться в результате процессов, не связанных с живыми существами.