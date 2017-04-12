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08:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Под Марианской впадиной нашли следы жизни

Международная группа исследователей предположила, что в десяти километрах под дном Марианской впадины существует жизнь. На это указывают следы жизнедеятельности организмов, найденные в образцах серпентина из гидротермальных источников. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Источник: AP 2017

Ученые извлекли 46 проб с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов вблизи грязевого вулкана Южный Чаморро.

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Эта подводная гора сложена из серпентинита — плотной горной породы, которая образуется, когда магматические минералы окисляются морской водой, вытолкнутой глубоко внутрь зоны субдукции. Такая химическая реакция производит метан и водород, которые могут быть источниками энергии для жизни микробов.

Серпентин, который проанализировали исследователи, попал на поверхность дна Марианской впадины через гидротермальные источники. Ученые обнаружили в минералах небольшие количества органических веществ, которые аналогичны тем, что образуются при жизнедеятельности микробов. Учитывая данные предыдущих работ, которые показали, что серпентин образуется в десяти километрах под дном впадины, специалисты получили примерную глубину проживания организмов.

Однако исследователи подчеркивают, что органическое вещество могло также появиться в результате процессов, не связанных с живыми существами.

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