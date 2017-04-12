Молодые архитекторы составили карту эмоций Красноярска
Девушки прогуливались по принципу «куда хочется — туда и иду».
Девушки прогуливались по принципу «куда хочется — туда и иду».
Студентки Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета Валерия Поспелова и Татьяна Носкова разработали информативный буклет «Эмоция города. Психогеография Красноярска».
По словам авторов, главная цель проекта — зафиксировать объекты, места и виды, вызывающие плохие или хорошие эмоции у коренного жителя и приезжего, и выявить проблемные участки, на которые стоит обратить внимание.
«Для формирования
Девушки отметили, что на Набережной возникают эмоции восхищения, умиротворения и интереса. А некоторые места в центре города могут вселять ужас и страх.
«Полученные результаты мы отобразили в буклете и так же составили “скелет карты” для жителей, чтобы каждый мог создать собственную эмоциональную карту. В дальнейшем полученные карты можно было бы собрать, проанализировать и полученный результат направить городским властям. Эту информацию вполне можно использовать для дальнейших разработок по благоустройству привлекательных и улучшению заброшенных территорий», — отметила Татьяна Носкова.
Научным руководителем проекта выступила старший преподаватель кафедры градостроительства Ирина Федченко.