Молодые архитекторы составили карту эмоций Красноярска

Студентки Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета Валерия Поспелова и Татьяна Носкова разработали информативный буклет «Эмоция города. Психогеография Красноярска».

По словам авторов, главная цель проекта — зафиксировать объекты, места и виды, вызывающие плохие или хорошие эмоции у коренного жителя и приезжего, и выявить проблемные участки, на которые стоит обратить внимание.

«Для формирования бета-версии буклета мы провели аналитический анализ, где Татьяна выступила в роли коренного жителя Красноярска, а я — приезжего, так как я родом из Дудинки. Мы выбрали единую точку для старта — Триумфальную арку. В разные дни, не договариваясь, мы пошли непохожими маршрутами, которые тоже заранее не обговаривали — шли по принципу “куда хочу — туда и иду”, однако в конце прогулки оказались в одном месте — Центральном парке. Это поразило нас. К тому же, на протяжении прогулки велась фиксация эмоций, которые вызывали у нас определенные виды и объекты», — рассказала Валерия Поспелова.

Девушки отметили, что на Набережной возникают эмоции восхищения, умиротворения и интереса. А некоторые места в центре города могут вселять ужас и страх.

«Полученные результаты мы отобразили в буклете и так же составили “скелет карты” для жителей, чтобы каждый мог создать собственную эмоциональную карту. В дальнейшем полученные карты можно было бы собрать, проанализировать и полученный результат направить городским властям. Эту информацию вполне можно использовать для дальнейших разработок по благоустройству привлекательных и улучшению заброшенных территорий», — отметила Татьяна Носкова.

Научным руководителем проекта выступила старший преподаватель кафедры градостроительства Ирина Федченко.