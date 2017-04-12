Южноуральцы познакомятся со своими участковыми

Жители Челябинской области смогут встретиться с участковыми уполномоченными полиции в рамках профилактического мероприятия «Ваш участковый», сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

С 17 апреля в течение месяца для южноуральцев проведут встречи, где напомнят о порядке приёма в участковых пунктах полиции и мерах реагирования, которые могут быть применены к нарушителям закона. Полицейские также расскажут о результатах работы. Узнать о том, когда состоятся отчёты, можно будет на интернет сайтах органов внутренних дел, администраций районов и городов, а также в общественных местах.

В ГУ МВД напоминают, что для жителей также установлены единые дни и часы приема участковыми уполномоченными полиции: