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08:14 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральцы познакомятся со своими участковыми

Горожанам расскажут о порядке приёма и проделанной работе.

Жители Челябинской области смогут встретиться с участковыми уполномоченными полиции в рамках профилактического мероприятия «Ваш участковый», сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

С 17 апреля в течение месяца для южноуральцев проведут встречи, где напомнят о порядке приёма в участковых пунктах полиции и мерах реагирования, которые могут быть применены к нарушителям закона. Полицейские также расскажут о результатах работы. Узнать о том, когда состоятся отчёты, можно будет на интернет сайтах органов внутренних дел, администраций районов и городов, а также в общественных местах.

В ГУ МВД напоминают, что для жителей также установлены единые дни и часы приема участковыми уполномоченными полиции:

  • понедельник с 18 до 20 часов;
  • среда с 18 до 20 часов;
  • суббота с 12 до 14 часов.

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