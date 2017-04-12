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09:35 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Сезон охоты на птиц завершился в Волгоградской области

Сезон охоты на птиц завершился в Волгоградской области.

Накануне, 11 апреля, в Волгоградской области вступил в силу запрет на добычу водоплавающих и боровых птиц, сообщает ВДТВ.

По информации регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, на юге области охота на селезней уток, гусей, куропаток и вальдшнепов завершилась еще 3 апреля. 11 апреля запрет вступил в силу и на северных территориях.

Облкомприроды напоминает охотникам, что теперь на протяжении 20 дней все сведения о добытой дичи необходимо направлять по месту выдачи разрешения. Тем, кто нарушит данные требования, грозят штрафы. Так, для граждан размер штрафа составляет от 500 до 4000 рублей, для должностных лиц — от 20 до 35 тысяч рублей. Также у нарушителей могут быть конфискованы орудия охоты.

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