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09:27 (мск), источник: Sputnik.by

Эксперт: белорусские школьники открыли шесть новых астероидов

В канун Дня космонавтики в МПЦ Sputnik Беларусь прошла пресс-конференция, в ходе которой участники поговорили о мероприятиях, которые пройдут 12 апреля, а также о жизни астрономического сообщества Беларуси и просто увлекающихся космосом людях.

Источник: Sputnik.by

Заведующий Минским планетарием Александр Микулич рассказал, что участники Клуба любителей астрономии, а это в большинстве своем школьники, сегодня активно занимаются поиском астероидов. И они уже открыли 6 таких объектов.

«Около шести астероидов открыли. Сейчас ребята занимаются их описанием», — сказал он собеседник.

Свои достижения школьники представят в мае конкурсе научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века». Также они выступят с докладом на празднике, который планетарий впервые проведет в честь Дня астероида в конце июня.

Микулич пригласил на празднование Международного дня астрономии 29 апреля. В обсерватории пройдут наблюдения. А на тротуаре возле планетария любители астрономии выставят свои любительские телескопы, в которые можно будет понаблюдать за звездами всем желающим.

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