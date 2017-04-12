Эксперт: белорусские школьники открыли шесть новых астероидов
В канун Дня космонавтики в МПЦ Sputnik Беларусь прошла
В канун Дня космонавтики в МПЦ Sputnik Беларусь прошла
Заведующий Минским планетарием Александр Микулич рассказал, что участники Клуба любителей астрономии, а это в большинстве своем школьники, сегодня активно занимаются поиском астероидов. И они уже открыли 6 таких объектов.
«Около шести астероидов открыли. Сейчас ребята занимаются их описанием», — сказал он собеседник.
Свои достижения школьники представят в мае конкурсе
Микулич пригласил на празднование Международного дня астрономии 29 апреля. В обсерватории пройдут наблюдения. А на тротуаре возле планетария любители астрономии выставят свои любительские телескопы, в которые можно будет понаблюдать за звездами всем желающим.