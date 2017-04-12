Физики выяснили, почему развязываются шнурки

Если разобраться со шнурками, можно многое сказать о ДНК и других системах, распадающихся под действием динамических сил»

Целью исследования было понять механику процесса развязывания узла-бантика на шнурках под действием динамических сил. В предыдущих работах описывалось, как развязываются узлы при непрерывных нагрузках, но динамическим изменения сил и нагрузок уделялось мало внимания. Ученые выяснили, что сила, развиваемая при ударе о поверхность, в семь раз превышает силу тяжести. Узел растягивается и ослабляется в ответ на воздействие. Затем поднимающаяся с ускорением нога вызывает силы инерции, тянущие за свободные концы, что может быстро развязать ослабленный узел.

В дополнение к динамическому взаимодействию сил на узел высокоскоростная съемка также показала большую величину ускорения у основания узла.