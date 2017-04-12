Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои»
Нейробиологи раскрыли природу боли
Как сделать тесную квартиру комфортной: еще 8 идей
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Следующее место, где Путин может «заварить кашу» - СМИ
«Иван Папанин» сможет стрелять "Калибрами" - СМИ
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
"Очень красивая": Тарасов оценил фото Бузовой в бикини
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
14«Дарю тебе звезду»
12:49 (мск), источник: Индикатор

Физики выяснили, почему развязываются шнурки

Физики при помощи высокоскоростной съемки выяснили, что причиной развязывания шнурков является меняющиеся силы при движении ног. Основную роль по результатам работы отвели силам инерции, которые тянут за свободные концы шнурков при ускоренном движении стопы, и реакция на удар о поверхность.

Источник: Sweet Ice Cream Photography / CC0

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society A. Краткое изложение размещено на сайте EurekAlert!

Если разобраться со шнурками, можно многое сказать о ДНК и других системах, распадающихся под действием динамических сил»
Кристофер Дейли-Даймонд
Cоавтор работы из Калифорнийского университета в Беркли.
Читайте также
ВОЗ: хождение босиком превращает жителей Уганды в людей-слонов

Целью исследования было понять механику процесса развязывания узла-бантика на шнурках под действием динамических сил. В предыдущих работах описывалось, как развязываются узлы при непрерывных нагрузках, но динамическим изменения сил и нагрузок уделялось мало внимания. Ученые выяснили, что сила, развиваемая при ударе о поверхность, в семь раз превышает силу тяжести. Узел растягивается и ослабляется в ответ на воздействие. Затем поднимающаяся с ускорением нога вызывает силы инерции, тянущие за свободные концы, что может быстро развязать ослабленный узел.

В дополнение к динамическому взаимодействию сил на узел высокоскоростная съемка также показала большую величину ускорения у основания узла.

«Нужна как импульсная сила в основании узла, так и тянущее усилие на свободных концах и петелях, — поясняет Дейли-Даймонд. — По-видимому, узел не развязывается без обеих компонент». Авторы проверили свои выводы, увеличив веса концов, причем узел стал развязываться намного быстрее.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Эксперт: россияне обречены на низкую зарплату
Путин констатировал деградацию доверия в отношениях России и США
Захарова пожаловалась на устроенный журналистами из США «базар»
Скончался еще один пострадавший при теракте в Петербурге
ЕР рекомендовала отозвать закон о праве полиции стрелять в толпе
Казахстан откажется от кириллицы и перейдет на латиницу
Суд оставил в силе арест Никиты Белых
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полете
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка Toyota FT-4X. Пожалуй, это самый яркий автомобиль всего автосалона в Нью-Йорке. Признаться, от «Тойоты», которая имеет в общем-то консервативный имидж, не ожидаешь настолько смелого проекта
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
В Петербурге подешевело вторичное жилье
Жилье в России подешевело на 6 тысяч за кв. метр
Эксперты нашли самую дешевую съемную квартиру в России
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство Актер поделился плюсами и минусами позднего отцовства.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь