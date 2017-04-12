Сергей Тен: Заявку ИГУ на получение статуса опорного вуза могут отклонить
Депутат Госдумы РФ подтвердил слова ректора ИГУ Александра Аргучинцева.
Депутат Госдумы РФ подтвердил слова ректора ИГУ Александра Аргучинцева.
Депутат ГД РФ от Иркутской области Сергей Тен на очередной встрече в министерстве образования и науки РФ подтвердил слова ректора ИГУ Александра Аргучинцева, что заявка Иркутского государственного университета на статус опорного вуза, скорее всего, будет отклонена. Главная причина — правительство региона не показало свою заинтересованность в поддержке вуза в конкурсе, в том числе с точки зрения поддержки его финансирования на уровне региона. Об этом Сергей Тен написал у себя на странице в Facebook, сообщает ИА IrkutskMedia.
Напомним, Иркутский государственный университет рискует оказаться за пределами
«Бешеная конкуренция присутствует между регионами за федеральные ресурсы и федеральное внимание. Эта конкуренция полностью проецируется и на конкурс опорных вузов. Руководители субъектов, которые заинтересованы в создании опорного вуза на своей территории, напрямую выходят на министра и гарантируют свою готовность развивать высшую школу. Сам несколько раз звонил губернатору — безуспешно, направил письменный запрос. На следующий год остается призрачная надежда, что создание опорных вузов продолжится, но, уверен, изменятся критерии вхождения и вполне может быть, что Иркутская область по этим критериям учувствовать в конкурсе не сможет. В министерстве образования уже звучало предложение не создавать опорные вузы на территориях, где есть Национальные исследовательские университеты (ИрНИТУ)», — отметил Сергей Тен.
Также депутат дополнил, что кризис в высшей школе региона будет усугубляться. В стратегии развития региона эта тема не представлена, а это наше конкурентное преимущество перед добрым десятком восточных
Напомним, что 10 марта глава Приангарья Сергей Левченко провел рабочую встречу с представителями региона в федеральном парламенте. В ходе встречи Сергей Тен поднял вопрос о процессе создания опорного вуза в Приангарье. Спустя некоторое время ИГУ подал заявку для участия в конкурсе на получение статуса опорного вуза.