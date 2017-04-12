Сергей Тен: Заявку ИГУ на получение статуса опорного вуза могут отклонить

Депутат ГД РФ от Иркутской области Сергей Тен на очередной встрече в министерстве образования и науки РФ подтвердил слова ректора ИГУ Александра Аргучинцева, что заявка Иркутского государственного университета на статус опорного вуза, скорее всего, будет отклонена. Главная причина — правительство региона не показало свою заинтересованность в поддержке вуза в конкурсе, в том числе с точки зрения поддержки его финансирования на уровне региона. Об этом Сергей Тен написал у себя на странице в Facebook, сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, Иркутский государственный университет рискует оказаться за пределами шорт-листа из 25-ти вузов на получение статуса опорного. Основная причина, озвученная в неофициальных разговорах, заключается в отсутствии явной поддержки со стороны руководства региона, которая должна быть выражена в очных встречах с руководством Минобрнауки и гарантиях софинансирования.

«Бешеная конкуренция присутствует между регионами за федеральные ресурсы и федеральное внимание. Эта конкуренция полностью проецируется и на конкурс опорных вузов. Руководители субъектов, которые заинтересованы в создании опорного вуза на своей территории, напрямую выходят на министра и гарантируют свою готовность развивать высшую школу. Сам несколько раз звонил губернатору — безуспешно, направил письменный запрос. На следующий год остается призрачная надежда, что создание опорных вузов продолжится, но, уверен, изменятся критерии вхождения и вполне может быть, что Иркутская область по этим критериям учувствовать в конкурсе не сможет. В министерстве образования уже звучало предложение не создавать опорные вузы на территориях, где есть Национальные исследовательские университеты (ИрНИТУ)», — отметил Сергей Тен.

Также депутат дополнил, что кризис в высшей школе региона будет усугубляться. В стратегии развития региона эта тема не представлена, а это наше конкурентное преимущество перед добрым десятком восточных регионов-соседей. Минобрнауки посоветовали не тратить много времени на общение с ними, а направлять эти усилия на то, чтобы убедить губернатора Иркутской области Сергея Левченко не на словах, а на деле повернуться лицом к высшей школе Иркутской области. По мнению Сергея Тена, убеждать в этом губернатора нужно вместе.

Напомним, что 10 марта глава Приангарья Сергей Левченко провел рабочую встречу с представителями региона в федеральном парламенте. В ходе встречи Сергей Тен поднял вопрос о процессе создания опорного вуза в Приангарье. Спустя некоторое время ИГУ подал заявку для участия в конкурсе на получение статуса опорного вуза.