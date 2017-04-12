Жители Красноярска собирают подписи за вывод абортов из системы ОМС

В Красноярске проходят акции против бесплатных абортов. Как сообщается на сайте Храма Рождества Христова, сбор подписей прошел 8 и 9 апреля. Миссионеры выступили за «запрет убийства беззащитных детей в утробе матери».

«Каждый желающий внести свою лепту получает подписной лист, чтобы возвысить свой голос в защиту нерожденных детей, а также самому собрать возможное число подписей. Наши общие налоги не должны тратиться на аборты, пусть желающая делает его за свой счет. Это считается смертным грехом, и весь народ не должен брать на себя вину», — отмечают миссионеры.

За исключение абортов из системы ОМС выступает Русская православная церковь. 27 сентября патриарх Московский и Всея Руси Кирилл подписал открытое обращение общественников о запрете абортов. Позднее его пресс-служба уточнила, что РПЦ настаивает лишь на выведении абортов за пределы ОМС.

В поддержку кампании выступила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и глава Чечни Рамзан Кадыров. Президент России не стал высказывать однозначного мнения по этому вопросу.

8 декабря 2016 года петиция о выведении абортов из системы ОМС была отклонена экспертами из рабочей группы федерального уровня, которая рассматривает петиции за подписью свыше 100 тысяч человек с сайта РОИ. Для доработки этого заключения была создана экспертная рабочая группа с участием членов Общественной палаты РФ, представителей Минздрава и Русской православной церкви.