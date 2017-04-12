Помощь жителей Хабаровского края необходима поселку Заветы Ильича
Излюбленное место отдыха сельчан нуждается в срочной реконструкции.
Излюбленное место отдыха сельчан нуждается в срочной реконструкции.
Хабаровск, 12 апреля, AmurMedia.
Силами военнослужащих при участии администрации поселка Заветы Ильича
Заветницы проявили инициативу и в 2017 году подали заявку на участие в конкурсе «Голосуй за свой каток!», проводимом фирмой «Нивея». По итогам проведения процедуры населенный пункт, в котором расположен каток — победитель конкурса, получает приз — реконструкцию катка за счет средств фирмы. Победитель определяется голосованием посетителей сайта Нивея, зарегистрированных в Фейсбуке и ВКонтакте. Голосование проходит до 30 апреля 2017 года.
На сегодняшний день Заветинский каток занимает 3 место из 188. Но конкуренты у Заветов Ильича сильные. Заветы Ильича опережают г. Великие Луки с численностью населения почти 100 тысяч человек и г. Вындин Остров Ленинградской области.
Хоккеисты, фигуристы и просто жители Заветов Ильича надеются на соседскую помощь и взаимовыручку жителей Хабаровского края, которые могут помочь одержать победу в конкурсе, просто проголосовав на сайте.
Для этого нужно зайти на сайт Нивея и проголосовать. И если мечты сбываются, то ЗАВЕТный каток будет ждать всех в гости, радуя музыкой, хорошим настроением и спортивными достижениями.