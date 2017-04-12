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09:34 (мск), источник: AmurMedia.ru

Помощь жителей Хабаровского края необходима поселку Заветы Ильича

Излюбленное место отдыха сельчан нуждается в срочной реконструкции.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 12 апреля, AmurMedia.

Силами военнослужащих при участии администрации поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского района Хабаровского края построен общественный каток, который стал излюбленным местом отдыха и проведения спортивных мероприятий. Со временем борта катка разрушаются, своих сил хватает только на поддержание в нормальном состоянии. Жители края могут помочь заветинцам, для этого необходимо зайти на сайт и проголосовать за поселковый каток, сообщает ИА AmurMedia.

Заветницы проявили инициативу и в 2017 году подали заявку на участие в конкурсе «Голосуй за свой каток!», проводимом фирмой «Нивея». По итогам проведения процедуры населенный пункт, в котором расположен каток — победитель конкурса, получает приз — реконструкцию катка за счет средств фирмы. Победитель определяется голосованием посетителей сайта Нивея, зарегистрированных в Фейсбуке и ВКонтакте. Голосование проходит до 30 апреля 2017 года.

На сегодняшний день Заветинский каток занимает 3 место из 188. Но конкуренты у Заветов Ильича сильные. Заветы Ильича опережают г. Великие Луки с численностью населения почти 100 тысяч человек и г. Вындин Остров Ленинградской области.

Хоккеисты, фигуристы и просто жители Заветов Ильича надеются на соседскую помощь и взаимовыручку жителей Хабаровского края, которые могут помочь одержать победу в конкурсе, просто проголосовав на сайте.

Для этого нужно зайти на сайт Нивея и проголосовать. И если мечты сбываются, то ЗАВЕТный каток будет ждать всех в гости, радуя музыкой, хорошим настроением и спортивными достижениями.

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