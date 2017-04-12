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09:36 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В выходные Приморье зальет дождями

Также в крае значительно похолодает.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 апреля, PrimaMedia.

Дождливые и холодные выходные обещают синоптики жителям Приморья. Плохая погода ожидается и в начале следующей недели из-за глубокого циклона, который накроет край в понедельник, 17 апреля, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода.ру».

В ночь на субботу, 15 апреля, над краем пройдет неглубокий циклон с фронтальными разделами, что вызовет в отдельных районах края небольшие дожди. Днем давление будет расти, осадки прекратятся и прояснит. Будет по-летнему тепло, +18…+24°С, на побережье +12…+17°С.

К концу дня к западным границам Приморья подойдут фронтальные разделы нового циклона, который будет смещаться с Амурской области на Хабаровский край.

В ночь на воскресенье, 16 апреля, фронты будут перемещаться над краем, местами пройдет небольшой дождь. Температурный фон ночью значительно меняться не будет, минимальная температура воздуха от 0 °C до +9°С. Днем на большей территории края прояснит, лишь на севере края местами сохранится небольшой дождь. За холодным фронтом на край распространится более холодная воздушная масса. Максимальная температура воздуха на 3−6 ниже, чем в субботу.

Во Владивостоке небольшой дождь вероятен в начале ночи на субботу, в дальнейшем без осадков. Температура воздуха ночью +5…+7°С.

Днем в субботу, 15 апреля, тепло, +15…+17°С, в воскресенье, 16 апреля, прохладнее, +13…+15°С.

В начале следующей недели прогнозируется выход глубокого циклона с акватории Желтого моря на Японское море. В дальнейшем вихрь будет перемещаться в северо-восточном направлении вблизи побережья Приморья.

Ожидается ухудшение погоды, начнутся дожди, наиболее интенсивные на юге края.

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