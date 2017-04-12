Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Нейробиологи раскрыли природу боли
Как сделать тесную квартиру комфортной: еще 8 идей
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: фото Бузовой в купальнике вызвало эмоции у Тарасова
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10Уйгурская проблема Китая
09:36 (мск), источник: АиФ Волгоград

Перевозчики пытаются приостановить отмену маршруток через суд

УФАС пытается помочь маршрутчикам отстоять их права.

Водители вместе с антимонопольщиками пытаются через суд приостановить ликвидацию 87 маршрутов в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального УФАС, во вторник, 11 апреля, в арбитражном суде состоялось первое предварительное заседание по обжалованию мэрией предупреждения антимонопольщиков о том, что отмена маршруток нарушает Закон о защите конкуренции.

«Суд приостановил предупреждение УФАС до рассмотрения заявления мэрией по существу», — отмечают антимонопольщики.

Сотрудники УФАС также добавляют, что суд по ходатайствам перевозчиков привлек маршрутчиков к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований.

«После судебного заседания стало известно, что перевозчики скоро подадут ходатайство о принятии судом обеспечительных мер, в случае удовлетворения которых отмена муниципальных маршрутов с 15 апреля будет приостановлена», — заявила замруководителя регионального УФАС Ольга Ячменева.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Старополье разработали полезные чипсы
Путин упрекнул поддержавших ракетный удар США по Сирии
Захарова о визите Тиллерсона: С ультиматумами ездить бесполезно
Трамп заявил об отсутствии планов «идти в Сирию»
СМИ: Минздрав намерен лишить безработных бесплатных полисов ОМС
В Бразилии 9 министров обвиняются в коррупции
Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить после слов о Гитлере
Путин допустил отмену предоставления гражданства вступившим в ИГ
Спорт
Новый разгром «Барселоны» Во второй раз за два месяца «Барселона» подверглась в Лиге чемпионов выездной порке. Теперь в следующую среду ей нужно отыграть на своем поле три гола у «Ювентуса»
Авто
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки В скором времени кабриолет впустят с молотка аукционного дома Coys по цене от $62 000
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
На Южном Урале начальник поезда принял роды у пассажирки Инцидент произошел, когда поезд №97 Кисловодск-Тында проезжал станцию Миасс в Челябинской области.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь