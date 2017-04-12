Перевозчики пытаются приостановить отмену маршруток через суд

Водители вместе с антимонопольщиками пытаются через суд приостановить ликвидацию 87 маршрутов в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального УФАС, во вторник, 11 апреля, в арбитражном суде состоялось первое предварительное заседание по обжалованию мэрией предупреждения антимонопольщиков о том, что отмена маршруток нарушает Закон о защите конкуренции.

«Суд приостановил предупреждение УФАС до рассмотрения заявления мэрией по существу», — отмечают антимонопольщики.

Сотрудники УФАС также добавляют, что суд по ходатайствам перевозчиков привлек маршрутчиков к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований.

«После судебного заседания стало известно, что перевозчики скоро подадут ходатайство о принятии судом обеспечительных мер, в случае удовлетворения которых отмена муниципальных маршрутов с 15 апреля будет приостановлена», — заявила замруководителя регионального УФАС Ольга Ячменева.