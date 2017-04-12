Перевозчики пытаются приостановить отмену маршруток через суд
УФАС пытается помочь маршрутчикам отстоять их права.
УФАС пытается помочь маршрутчикам отстоять их права.
Водители вместе с антимонопольщиками пытаются через суд приостановить ликвидацию 87 маршрутов в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«Суд приостановил предупреждение УФАС до рассмотрения заявления мэрией по существу», — отмечают антимонопольщики.
Сотрудники УФАС также добавляют, что суд по ходатайствам перевозчиков привлек маршрутчиков к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований.
«После судебного заседания стало известно, что перевозчики скоро подадут ходатайство о принятии судом обеспечительных мер, в случае удовлетворения которых отмена муниципальных маршрутов с 15 апреля будет приостановлена», — заявила замруководителя регионального УФАС Ольга Ячменева.