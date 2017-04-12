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09:18 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

МЧС предупреждает об идущих на Волгоград грозах

МЧС предупреждает об идущих на Волгоград грозах.

Источник: Reuters

Сегодня, 12 апреля, в Волгограде и по области прогнозируются переменная облачность, местами кратковременные дожди.

Кроме того, сообщили ВДТВ в ГУ МЧС России по Волгоградской области, не исключено, что в дневное время на Волгоград и муниципальные районы обрушатся грозы. Скорость порывов ветра при этом составит до 15 метров в секунду.

Температура воздуха прогреется сегодня днем до +12…+17ºС, местами до +22ºС.

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