МЧС предупреждает об идущих на Волгоград грозах.

Сегодня, 12 апреля, в Волгограде и по области прогнозируются переменная облачность, местами кратковременные дожди.

Кроме того, сообщили ВДТВ в ГУ МЧС России по Волгоградской области, не исключено, что в дневное время на Волгоград и муниципальные районы обрушатся грозы. Скорость порывов ветра при этом составит до 15 метров в секунду.

Температура воздуха прогреется сегодня днем до +12…+17ºС, местами до +22ºС.