Глава Таврического района уничтожил служебную машину за миллион рублей

В 10 километрах от границы Таврического района у аула Жар-Агач Нововаршавского района машина загорелась и была полностью уничтожена.

«Таким образом, администрации Таврического района Омской области, которой принадлежал автомобиль, был причинен ущерб на сумму более 1,1 млн рублей, который до настоящего времени не возмещен. По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями обязать главу Таврического района Юрия Постового возместить ущерб, причиненный муниципальному образованию в связи утратой служебного автомобиля», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

При этом фактически глава района в указанное время находился на больничном, что даже подтверждается листком нетрудоспособности.

В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении в Таврическом районном суде Омской области.