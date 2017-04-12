В некоторых районах Самары на два дня отключат горячую воду
Специалисты ОАО «Предприятие тепловых сетей» приступают ко второму этапу температурных испытаний.
Специалисты ОАО «Предприятие тепловых сетей» приступают ко второму этапу температурных испытаний.
С 12 по 13 апреля повышенной температурой теплоносителя будут испытаны тепловые сети Центральной отопительной котельной, сообщает ОАО «ПТС».
В связи с температурными испытаниями сетей теплоснабжения Самары будет временно приостановлено горячее водоснабжение в пределах улиц Советской Армии, Промышленности, Аэродромная, Авроры, Мориса Тореза, Революционная, Московское шоссе.
В дни проведения испытаний температура теплоносителя на магистральных теплосетях будет превышать 100 градусов Цельсия, а на внутридомовых системах отопления — достигнет расчетных 90 градусов Цельсия. Поэтому граждане не должны приближаться к зонам парения и выхода на поверхность горячей воды и не оставлять транспорт вблизи тепловых камер и наружных теплотрасс.
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