В некоторых районах Самары на два дня отключат горячую воду

С 12 по 13 апреля повышенной температурой теплоносителя будут испытаны тепловые сети Центральной отопительной котельной, сообщает ОАО «ПТС».

В связи с температурными испытаниями сетей теплоснабжения Самары будет временно приостановлено горячее водоснабжение в пределах улиц Советской Армии, Промышленности, Аэродромная, Авроры, Мориса Тореза, Революционная, Московское шоссе.

В дни проведения испытаний температура теплоносителя на магистральных теплосетях будет превышать 100 градусов Цельсия, а на внутридомовых системах отопления — достигнет расчетных 90 градусов Цельсия. Поэтому граждане не должны приближаться к зонам парения и выхода на поверхность горячей воды и не оставлять транспорт вблизи тепловых камер и наружных теплотрасс.