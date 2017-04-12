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09:18 (мск), источник: АиФ Самара

В некоторых районах Самары на два дня отключат горячую воду

Специалисты ОАО «Предприятие тепловых сетей» приступают ко второму этапу температурных испытаний.

С 12 по 13 апреля повышенной температурой теплоносителя будут испытаны тепловые сети Центральной отопительной котельной, сообщает ОАО «ПТС».

В связи с температурными испытаниями сетей теплоснабжения Самары будет временно приостановлено горячее водоснабжение в пределах улиц Советской Армии, Промышленности, Аэродромная, Авроры, Мориса Тореза, Революционная, Московское шоссе.

В дни проведения испытаний температура теплоносителя на магистральных теплосетях будет превышать 100 градусов Цельсия, а на внутридомовых системах отопления — достигнет расчетных 90 градусов Цельсия. Поэтому граждане не должны приближаться к зонам парения и выхода на поверхность горячей воды и не оставлять транспорт вблизи тепловых камер и наружных теплотрасс.

В апреле-мае специалисты ОАО «ПТС» планируют провести следующий этап диагностики тепловых сетей Самары — гидравлические испытания теплотрасс повышенным давлением.

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