Нижегородские муниципалитеты сформировали 284 участка для предоставления многодетным семьям в 2017 году

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений.

Наиболее крупные перечни сформированы в г.о.г. Выкса, Дальнеконстантиновском, Дивеевском, Бутурлинском, Сергачском районах и в Нижнем Новгороде. Также в министерстве отметили, что по состоянию на 6 апреля в целом региону ожидают получения земельного участка 4 562 многодетных семьи. Таким образом, пока сформированный перечень покрывает потребность на 6%.

«По мере формирования и подготовки земельных участков в иных муниципальных образованиях перечни участков будут дополнены», — добавили в облправительстве.

Напомним, что более 200 многодетных семей из Нижнего Новгорода ожидают предоставления бесплатных земельных участков под ИЖС. Для них, в частности, горадминистрация готовит земельные участки в районе п. Сысоевка Богородского района, однако они будут негазифицированными.

Напомним также, что число многодетных семей увеличилось в регионе за 2016 год: на 1 января 2017 года в области проживало 21 214 многодетных семьи, что на 10,2% больше, чем на 1 января 2016 года (19 257 семей).