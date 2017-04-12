Под Киевом возмущенные пассажиры заблокировали поезда на Харьков
В поселке Барышевка Киевской области люди перекрыли железную дорогу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил правозащитник Павел Лисянский.
В поселке Барышевка Киевской области люди перекрыли железную дорогу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил правозащитник Павел Лисянский.
По его словам, люди выражают протест, в связи с тем, что электричка которая ежедневно возила людей в Киев, пришла с шестью вагонами, вместо десяти, как это и бывало обычно.
«В результате люди, не вместившиеся в вагоны и опоздавшие на работу, просто перекрыли железную дорогу», — написал Лисянский.
Он также отметил, что направление
Кроме того, он посетовал на отсутствие реального наказания за подобные действия.
«Все можно, у нас в стране за блокировку
Информацию также подтвердила журналист Ирина Ромалийская, застрявшая в одном из поездов.
«Начало поездки в Харьков. “Интерсити” мой уже час стоит в Борисполе. Стюарды сообщили, что в Барышевке люди перекрыли пути», — написала она.
Как сообщал «Обозреватель», 6 апреля в городе Ирпень Киевской области местные жители