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09:48 (мск), источник: Обозреватель

Под Киевом возмущенные пассажиры заблокировали поезда на Харьков

В поселке Барышевка Киевской области люди перекрыли железную дорогу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил правозащитник Павел Лисянский.

По его словам, люди выражают протест, в связи с тем, что электричка которая ежедневно возила людей в Киев, пришла с шестью вагонами, вместо десяти, как это и бывало обычно.

«В результате люди, не вместившиеся в вагоны и опоздавшие на работу, просто перекрыли железную дорогу», — написал Лисянский.

Он также отметил, что направление Киев-Полтава-Харьков полностью стоит, в том числе и пассажирские поезда.

Кроме того, он посетовал на отсутствие реального наказания за подобные действия.

«Все можно, у нас в стране за блокировку ЖД-сообщений все равно почет и амнистия!» — подытожил Лисянский.

Информацию также подтвердила журналист Ирина Ромалийская, застрявшая в одном из поездов.

«Начало поездки в Харьков. “Интерсити” мой уже час стоит в Борисполе. Стюарды сообщили, что в Барышевке люди перекрыли пути», — написала она.

Как сообщал «Обозреватель», 6 апреля в городе Ирпень Киевской области местные жители из-за вырубки леса под стройку устроили акцию протеста с перекрытием трассы.

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