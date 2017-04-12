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09:21 (мск), источник: Nakanune.ru

Гендиректор екатеринбургской фирмы не заплатил 30 млн рублей налогов: дело передано в суд

Завершено расследование уголовного дела 40-летнего генерального директора коммерческой организации из Екатеринбурга, работающей в сфере купли-продажи металлоконструкций. Бизнесмена обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, на протяжении двух лет гендиректор уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость: в общей сложности сумма неуплаченных им налогов составила около 30 млн руб. Преступление было выявлено налоговыми органами во взаимодействии с сотрудниками полицейского подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции.

«В ходе следствия принимались меры по отысканию имущества организации и имущества ее руководителя с целью последующего возмещения ущерба, причиненного бюджету государства. В частности, по постановлению суда, удовлетворившего ходатайство следователя СКР, наложен арест на автомобиль, принадлежащий обвиняемому. Кроме того, в рамках уголовного дела гражданским истцом в лице налогового органа заявлен гражданский иск о взыскании с ответчика суммы неуплаченных налогов», — сообщили в ведомстве.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. По закону гендиректору может грозить наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

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