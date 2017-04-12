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09:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

Самому молодому пенсионеру в Пермском крае 29 лет

В регионе более 60 тысяч человек вышли на пенсию досрочно.

Право на получение пенсии некоторые жители края получают досрочно. Причём, порой настолько рано, что возраст пенсионеров удивляет. Самому молодому жителю края, который получал право на выплату, 29 лет.

Как пояснили в Пенсионном фонде по Пермскому краю, есть особые случаи, когда право на пенсию возникает гораздо раньше, чем обычно. Это — мамы с пятью детьми, родители детей — инвалидов, представители некоторых профессий. Например, самый молодой пенсионер края — пилот. Представителям этой профессии пенсию рассчитывают в зависимости от часов налёта.

Две самые «юные» пенсионерки Пермского края родились в 1977 году: это медицинские работники — хирурги, им по 39 лет. Самым молодым пенсионерам-педагогам 43 года.

В целом по краю более 38 тысяч жителей Прикамья получают досрочную пенсию за работу в особых условиях: это 24 тысячи педагогов, 14 тысячи медицинских работников и 194 представителя творческих профессий. Кроме того, среди досрочных получателей пенсий — 14 тысяч многодетных мам и более 12 тысяч родителей детей-инвалидов.

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