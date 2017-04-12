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09:38 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области отремонтируют 6 учебных заведений под нужды инвалидов

На реализацию программы выделено 10,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, регион прошел отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии, направленной на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. В соответствии с этим шесть учреждений адаптивного и дополнительного образования отремонтируют в 2017 году в рамках государственной программы Омской области «Доступная среда».

В частности, программой предусмотрена консолидированная субсидия в размере 10,5 млн рублей, из которых около 8,3 млн — федеральные средства, остальные — выделены из региональной казны. На эти деньги планируется провести работы в Нововаршавской и Полтавской адаптивных школах-интернатах, в адаптивной школе № 6, адаптивной школе-интернате № 7, а также в центре творческого развития и гуманитарного образования и областной станции юных натуралистов.

Виктор Лосев, заместитель министра образования Омской области:

 — Организации направят субсидии на проведение ремонтных работ для создания условий доступности, а также на приобретение специального оборудования для создания условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. Прежде всего, это ремонт входной группы учреждений, расширение дверных проемов, оборудование санитарно-технических помещений, приспособление путей движения, оборудование мест обучения.

В ведомстве добавили, что всего за 2013−2015 годы подобные работы провели в 83 образовательных учреждениях области, в том числе в 15 колледжах и техникумах, в четырех учреждениях дополнительного образования и в 64 общеобразовательных школах.

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