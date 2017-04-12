В Омской области отремонтируют 6 учебных заведений под нужды инвалидов
На реализацию программы выделено 10,5 млн рублей.
На реализацию программы выделено 10,5 млн рублей.
Как сообщили в
В частности, программой предусмотрена консолидированная субсидия в размере 10,5 млн рублей, из которых около 8,3 млн — федеральные средства, остальные — выделены из региональной казны. На эти деньги планируется провести работы в Нововаршавской и Полтавской адаптивных
Виктор Лосев, заместитель министра образования Омской области:
— Организации направят субсидии на проведение ремонтных работ для создания условий доступности, а также на приобретение специального оборудования для создания условий для получения
В ведомстве добавили, что всего за 2013−2015 годы подобные работы провели в 83 образовательных учреждениях области, в том числе в 15 колледжах и техникумах, в четырех учреждениях дополнительного образования и в 64 общеобразовательных школах.