В Башкирии запускают сайт для наблюдения за паводком
УФА, 12 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Ситуацию с паводком в республике можно отслеживать на геоинформационной системе «Паводок 2.0».
УФА, 12 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Ситуацию с паводком в республике можно отслеживать на геоинформационной системе «Паводок 2.0».
Сервис позволит наблюдать в онлайне за уровнями рек, узнать статистику половодья с 1979 года. Для удобства информация будет отображаться в графическом виде. Пока система доступна в тестовом режиме, уточнили в ГКЧС по РБ. Выявленные недочеты позволят доработать сервис.