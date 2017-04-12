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09:34 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии запускают сайт для наблюдения за паводком

УФА, 12 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Ситуацию с паводком в республике можно отслеживать на геоинформационной системе «Паводок 2.0».

Источник: Reuters

Сервис позволит наблюдать в онлайне за уровнями рек, узнать статистику половодья с 1979 года. Для удобства информация будет отображаться в графическом виде. Пока система доступна в тестовом режиме, уточнили в ГКЧС по РБ. Выявленные недочеты позволят доработать сервис.

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