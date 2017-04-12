Движение в центре Ростова ограничат на Пасху

Движение транспорта в центре донской столицы ограничат на Пасху.

Согласно информации из официальных источников, для транспорта (исключая общественный) закроют участок улицы Московской между проспектом Буденновским и переулком Соборным.

Также будет перекрыто движение по переулку Соборному на участке между улицами Темерницкой и Московской.

Ограничения будут действовать с 16.00 15 апреля до 4.00 16 апреля.