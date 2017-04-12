Синоптики прогнозируют переменную облачность и дождь в Нижегородской области в ближайшие дни
12 апреля синоптики ожидается облачность и дождь.
12 апреля синоптики ожидается облачность и дождь.
Синоптики прогнозируют переменную облачность и дождь в Нижегородской области в ближайшие дни. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 12 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь. Температура воздуха составит +10 градусов. Ветер западный, 5 м/с.
13 апреля ожидается также переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +2 градуса, днем +10 градусов. Ветер южный, 6 м/с.
14 апреля — облачно, небольшой дождь. Температура воздуха +6 градусов ночью и +10 градусов днем. Ветер