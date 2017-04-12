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09:35 (мск), источник: НТА-Приволжье

Синоптики прогнозируют переменную облачность и дождь в Нижегородской области в ближайшие дни

12 апреля синоптики ожидается облачность и дождь.

Синоптики прогнозируют переменную облачность и дождь в Нижегородской области в ближайшие дни. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 12 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь. Температура воздуха составит +10 градусов. Ветер западный, 5 м/с.

13 апреля ожидается также переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +2 градуса, днем +10 градусов. Ветер южный, 6 м/с.

14 апреля — облачно, небольшой дождь. Температура воздуха +6 градусов ночью и +10 градусов днем. Ветер юго-западный, 5 м/с.

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