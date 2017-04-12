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10:47 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Ушел из жизни основатель Владивостокского музея автомотостарины Николай Шульжицкий

Почетный гражданин Владивостока скончался на 82-м году жизни.

Владивосток, 12 апреля, PrimaMedia.

Основатель и руководитель музея автомотостарины, почетный гражданин города Владивостока Николай Шульжицкий скончался 11 апреля на 82-м году жизни, сообщает ИА PrimaMedia.

Николай Шульжицкий родился в Туапсе 11 декабря 1935 года. Окончил ВВМУ (ныне — МГУ им. адмирала Г. И. Невельского) по специальности «инженер-механик».

С детства увлекался мотоциклетным спортом, участвовал в чемпионате СССР по мотокроссу. Ветеран автотранспортной отрасли (руководил ВПОПАТ-1, работал на других автотранспортных предприятиях) Приморского края. Увлекался старинной авто и мототехникой, руководил клубом автомотостарины при музее им. В. К. Арсеньева. 27 марта 2003 года Николай Алексеевич открыл на улице Сахалинской во Владивостоке первый в России Музей автомотостарины.

Коллекция, собранная музеем автомотостарины, уникальна: это первый советский легковой автомобиль ГАЗ-А и первый грузовик ГАЗ-АА, единственная сохранившаяся в Приморье трехосная полуторка ГАЗ-ААА; представительские автомобили — ГАЗ-12-ЗИМ, ЗИС-110, «Чайка». Есть кабриолет ЗИС-110Б 1945 г., которых было выпущено не более ста экземпляров. Из зарубежных раритетов можно отметить трофейный японский армейский мотоцикл Giant 1933 года выпуска, которых не осталось и в самой Японии, английский мотоцикл ВСЛ-500 1920 года выпуска и «Харлей-Дэвидсон» 1926 года.

В 2006 году городская дума присвоила Николаю Шульжицкому звание «Почетный гражданин Владивостока». В 2015 году был награжден знаком отличия «За заслуги перед Владивостоком 1 степени».

Коллектив ИА PrimaMedia выражает соболезнования его родным и близким.

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