Ушел из жизни основатель Владивостокского музея автомотостарины Николай Шульжицкий
Почетный гражданин Владивостока скончался на 82-м году жизни.
Почетный гражданин Владивостока скончался на 82-м году жизни.
Владивосток, 12 апреля, PrimaMedia.
Основатель и руководитель музея автомотостарины, почетный гражданин города Владивостока Николай Шульжицкий скончался 11 апреля на 82-м году жизни, сообщает ИА PrimaMedia.
Николай Шульжицкий родился в Туапсе 11 декабря 1935 года. Окончил ВВМУ (ныне — МГУ им. адмирала Г. И. Невельского) по специальности «инженер-механик».
С детства увлекался мотоциклетным спортом, участвовал в чемпионате СССР по мотокроссу. Ветеран автотранспортной отрасли (руководил ВПОПАТ-1, работал на других автотранспортных предприятиях) Приморского края. Увлекался старинной авто и мототехникой, руководил клубом автомотостарины при музее им. В. К. Арсеньева. 27 марта 2003 года Николай Алексеевич открыл на улице Сахалинской во Владивостоке первый в России Музей автомотостарины.
Коллекция, собранная музеем автомотостарины, уникальна: это первый советский легковой автомобиль
В 2006 году городская дума присвоила Николаю Шульжицкому звание «Почетный гражданин Владивостока». В 2015 году был награжден знаком отличия «За заслуги перед Владивостоком 1 степени».
Коллектив ИА PrimaMedia выражает соболезнования его родным и близким.