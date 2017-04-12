Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
«Вы украли — мы у вас конфискуем»: в Киеве об угле в Донбассе
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Армия Сирии атаковала военный самолет США – СМИ
Путин «планирует начать войну» - СМИ
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
СМИ: фото Бузовой в купальнике вызвало эмоции у Тарасова
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
12США нанесли ракетный удар по Сирии
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Квоты на ЭКО выросли в Приморье

В этом году регион получил 440 квот на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), что составило на 35 квот больше, чем в прошлом году, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«В этом году Центр материнства и детства, где расположено высокотехнологичное отделение вспомогательных репродуктивных технологий, расширят и приведут в соответствие с самыми высокими мировыми стандартами. Если раньше женщины приезжали сюда только на процедуру ЭКО, то сегодня здесь можно сдать все анализы», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Высокотехнологичное оборудование в центре уже есть, и сейчас руководство медицинского учреждения все внимание уделяет развитию кадрового потенциала.

«Для нашего отделения вспомогательных репродуктивных технологий Московский университет готовит дополнительно трех репродуктологов — специалистов высочайшего класса», — рассказал главный врач Николай Березкин.

Напомним, уже несколько лет экстракорпоральное оплодотворение женщинам в Приморье проводится бесплатно, за счет государственных гарантий, по полису ОМС.

Частота наступления беременности после ЭКО составила в Приморье около 38 процентов, что соответствует средним показателям по России. На сегодня норматив Минздрава составляет не менее 25 процентов, а количество родов — около 30 процентов от количества проведенных ЭКО.

«Эффективность действия программы ЭКО во всем мире примерно одинакова и равна 35 процентов. Отличаться она может лишь по уровню сервиса. Но по медицинским параметрам в нашем Центре она не будет отличаться ничем, а будет приближена к этому показателю», — уверяет заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Центра материнства и детства Екатерина Слепченко.

Анна Иваницына.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Российских детей спасут от экстремистов-вербовщиков
Путин упрекнул поддержавших ракетный удар США по Сирии
МИД заявил о бесполезности ультиматумов в переговорах с Москвой
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест
Минздрав опроверг планы по лишению безработных полисов ОМС
В Бразилии 9 министров обвиняются в коррупции
Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить после слов о Гитлере
Путин допустил отмену предоставления гражданства вступившим в ИГ
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки В скором времени кабриолет впустят с молотка аукционного дома Coys по цене от $62 000
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
На Южном Урале начальник поезда принял роды у пассажирки Инцидент произошел, когда поезд №97 Кисловодск-Тында проезжал станцию Миасс в Челябинской области.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь