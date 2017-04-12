Квоты на ЭКО выросли в Приморье

«В этом году Центр материнства и детства, где расположено высокотехнологичное отделение вспомогательных репродуктивных технологий, расширят и приведут в соответствие с самыми высокими мировыми стандартами. Если раньше женщины приезжали сюда только на процедуру ЭКО, то сегодня здесь можно сдать все анализы», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Высокотехнологичное оборудование в центре уже есть, и сейчас руководство медицинского учреждения все внимание уделяет развитию кадрового потенциала.

«Для нашего отделения вспомогательных репродуктивных технологий Московский университет готовит дополнительно трех репродуктологов — специалистов высочайшего класса», — рассказал главный врач Николай Березкин.

Напомним, уже несколько лет экстракорпоральное оплодотворение женщинам в Приморье проводится бесплатно, за счет государственных гарантий, по полису ОМС.

Частота наступления беременности после ЭКО составила в Приморье около 38 процентов, что соответствует средним показателям по России. На сегодня норматив Минздрава составляет не менее 25 процентов, а количество родов — около 30 процентов от количества проведенных ЭКО.

«Эффективность действия программы ЭКО во всем мире примерно одинакова и равна 35 процентов. Отличаться она может лишь по уровню сервиса. Но по медицинским параметрам в нашем Центре она не будет отличаться ничем, а будет приближена к этому показателю», — уверяет заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Центра материнства и детства Екатерина Слепченко.

Анна Иваницына.