В двух городах Свердловской области объявлено о метеоусловиях первой степени опасности
Синоптики Уральского гидрометеоцентра предупредили об атмосферном загрязнении воздуха в Краснотурьинске и
Синоптики Уральского гидрометеоцентра предупредили об атмосферном загрязнении воздуха в Краснотурьинске и
С вечера 11 апреля по 20.00 13 апреля в городах ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В Свердловском гидрометеоцентре объявили предупреждение первой степени опасности.
Добавим, что в марте на территории Свердловской области несколько раз сообщали об атмосферном загрязнении.