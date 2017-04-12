В двух городах Свердловской области объявлено о метеоусловиях первой степени опасности

С вечера 11 апреля по 20.00 13 апреля в городах ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В Свердловском гидрометеоцентре объявили предупреждение первой степени опасности.

Добавим, что в марте на территории Свердловской области несколько раз сообщали об атмосферном загрязнении.