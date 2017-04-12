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09:53 (мск), источник: Nakanune.ru

В двух городах Свердловской области объявлено о метеоусловиях первой степени опасности

Синоптики Уральского гидрометеоцентра предупредили об атмосферном загрязнении воздуха в Краснотурьинске и Каменске-Уральском, передает корреспондент Накануне.RU.

С вечера 11 апреля по 20.00 13 апреля в городах ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В Свердловском гидрометеоцентре объявили предупреждение первой степени опасности.

Добавим, что в марте на территории Свердловской области несколько раз сообщали об атмосферном загрязнении.

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