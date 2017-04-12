Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
Седина предупреждает о проблемах с сердцем
Госсекретарь США обратился к российским властям с призывом
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
«По-другому их назвать не могу»: ответ Путина на обвинения Запада
Калибр против Томагавка: СМИ про ракеты РФ и США
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
СМИ: фото Бузовой в купальнике вызвало эмоции у Тарасова
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
09:58 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Осклизлый, стерлядь и коньяк вызвали трудности

В Челябинске подвели итоги «Тотального диктанта».

Разобрать свои ошибки в «Тотальном диктанте» челябинцы смогут вместе с филологами ЧелГУ — преподаватели вуза и их коллеги из других учебных заведений проверили, грамотно ли пишут горожане. Специальные консультации пройдут в эту и следующую пятницы, в третьем корпусе университета по адресу: пр. Победы, 162 В (каб. 302). 14 апреля начало в 18:00, 21 апреля — в 16:00.

В целом, результаты неплохие: челябинцы написали «Тотальный диктант» на «четыре» и «пять». А пока официальные результаты не озвучены, эксперты поделились общим впечатлением. Например, о том, почему ошибок всё же избежать не удалось. Самыми сложными словами оказались «осклизлый», «стерлядь» и «коньяк». Вызвала затруднение также расстановка знаков препинания в некоторых предложениях, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Излечившуюся от рака королеву красоты затравили за фото в Сети
Телеведущая забыла про прямой эфир (видео)
Излечившуюся от рака королеву красоты затравили за фото в Сети
Путин упрекнул поддержавших ракетный удар США по Сирии
Захарова о визите Тиллерсона: С ультиматумами ездить бесполезно
Трамп заявил об отсутствии планов «идти в Сирию»
СМИ: Минздрав намерен лишить безработных бесплатных полисов ОМС
В Бразилии 9 министров обвиняются в коррупции
Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить после слов о Гитлере
Путин допустил отмену предоставления гражданства вступившим в ИГ
Спорт
Новый разгром «Барселоны» Во второй раз за два месяца «Барселона» подверглась в Лиге чемпионов выездной порке. Теперь в следующую среду ей нужно отыграть на своем поле три гола у «Ювентуса»
Авто
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки В скором времени кабриолет впустят с молотка аукционного дома Coys по цене от $62 000
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
В Петербурге подешевело вторичное жилье
Жилье в России подешевело на 6 тысяч за кв. метр
Эксперты нашли самую дешевую съемную квартиру в России
Покупатель отсудил двойную стоимость дома у застройщика
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
На Южном Урале начальник поезда принял роды у пассажирки Инцидент произошел, когда поезд №97 Кисловодск-Тында проезжал станцию Миасс в Челябинской области.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь