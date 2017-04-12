Осклизлый, стерлядь и коньяк вызвали трудности

Разобрать свои ошибки в «Тотальном диктанте» челябинцы смогут вместе с филологами ЧелГУ — преподаватели вуза и их коллеги из других учебных заведений проверили, грамотно ли пишут горожане. Специальные консультации пройдут в эту и следующую пятницы, в третьем корпусе университета по адресу: пр. Победы, 162 В (каб. 302). 14 апреля начало в 18:00, 21 апреля — в 16:00.

В целом, результаты неплохие: челябинцы написали «Тотальный диктант» на «четыре» и «пять». А пока официальные результаты не озвучены, эксперты поделились общим впечатлением. Например, о том, почему ошибок всё же избежать не удалось. Самыми сложными словами оказались «осклизлый», «стерлядь» и «коньяк». Вызвала затруднение также расстановка знаков препинания в некоторых предложениях, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».