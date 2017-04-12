Судебные приставы Башкирии снесли частный дом в Уфе

Специалисты службы судебных приставов координировали снос жилого дома в уфимском Затоне.

История началась еще в октябре прошлого года — именно тогда приставы выдали постановление о сносе незаконно построенного частного дома. Однако хозяева не спешили избавляться от постройки и просрочили 5-дневный срок сноса, предписанный ведомством. Позже мужчина проигнорировал еще одно уведомление и заплатил пятитысячный штраф.

Хозяева начали самостоятельно сносить дом после того, как увидели смету со стоимостью работ от судебных приставов. За свои работы они запросили 170 тысяч рублей.

— Всего за 2017 год мы исполнили 29 исполнительных производств о сносе самовольно построенных строений, — поделились статистикой в Управлении службы судебных приставов Башкирии.