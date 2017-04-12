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11:26 (мск), источник: Volga News

﻿13 апреля Губернский рынок в Самаре закроют на ежегодную генеральную уборку

Завтра, 13 апреля Губернский рынок не будет работать в связи с генеральной уборкой павильонов, сообщает администрация рынка.

Уже сейчас на всех входных дверях с обеих сторон рынка висят предупредительные объявления для арендаторов и покупателей. Сообщается, что на следующий день, в пятницу, рынок будет работать в штатном режиме.

Губернский рынок уже не в первый раз закрывается на апрельский субботник. Генеральная уборка здесь проводится ежегодно.

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