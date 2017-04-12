Обесцвечивание Большого Барьерного рифа обойдется Австралии в $760 млн

Источник: AFP 2017

«Большой Барьерный риф ежегодно приносит нашей экономике более 7 млрд. австралийских долларов, а также является ресурсом обеспечения около 70 тыс. человек», — заявила председатель совета Лесли Хьюс. «Это не просто проблема окружающей среды, Большой Барьерный риф является одним из сильнейших экономических активов Австралии», — добавила она. Согласно исследованию, проведенному при поддержке совета, в случае продолжения обесцвечивания зоны туризма, связанные с рифом, уменьшатся, что приведет к резкому снижению туристического потока в страну и, соответственно, резкому снижению прибыли, а также сокращению количества рабочих мест в сфере туризма.

Ранее австралийские ученные сообщили, что Большой Барьерный риф может никогда не восстановиться после обесцвечивания, вызванного массовым вымиранием кораллов из-за глобального потепления.

Согласно их данным, случаи массового обесцвечивания, зафиксированные в 1998, 2002 и 2016 годах, имели катастрофическое воздействие на риф и привели к снижению его способности к самовосстановлению.