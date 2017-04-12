В Байкало-Ленском заповеднике построили вышки для туристов, чтобы наблюдать за животными

Как 12 апреля 2017 года сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», на территории заповедника установлены две наблюдательные вышки, которые будут использоваться для наблюдения и фотографирования животных в естественной среде обитания.

Наблюдательные вышки построены из дерева, их высота составляет около трех метров. Для них были специально подобраны места, где вероятность встречи с дикими животными достаточно высока — естественные солонцы, места, куда животные приходят на водопой. Находясь внутри вышки, посетители смогут наблюдать за зверями, приходящими на свои излюбленные места, и при этом не причинять им беспокойства, несмотря на достаточно малую дистанцию.

Кроме того, недалеко от границы заповедника начато строительство мест отдыха для туристов, где они смогут останавливаться на ночлег. Планируется, что новый познавательный тур «Заповедного Прибайкалья» откроется для посетителей в 2018 году. Количество туристов будет строго ограниченным, чтобы не тревожить заповедную природу слишком часто.