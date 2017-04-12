В России разработали женский бронежилет «Лига»

«Специалисты НИИ стали разработали бронежилет специально для женщин. Разработка будет весьма актуальна ввиду увеличивающегося количества женщин, которые хотят служить в органах правопорядка. Бронежилет начали разрабатывать в 2015 году, и сегодня он готов к производству под наименованием «Лига», — говорится в сообщении.

Кроме того, бронежилет производится в восьми различных вариантах, учитывающих рост и особенности женской фигуры.

«Мировой рынок средств индивидуальной бронезащиты (СИБ) в 2016 году оценивался экспертами в 1,9 миллиарда долларов США и к 2026 году он вырастет до 2,9 миллиарда. Причины известны — увеличение количества локальных войн, активизация террористической деятельности, необходимость проведения модернизации СИБ» — отметили в НИИ стали.

При этом в компании отметили, что разработка брони для женщин пока находится на начальной стадии и существующие модели — это, как правило, модели, изначально спроектированные для мужчин, которые затем лишь незначительно модифицируют.

НИИ стали — крупнейший в России разработчик и производитель комплексных систем защиты: бронежилетов, бронекомплектов, бронешлемов, электрошокеров, щитов, локализаторов взрыва, рентгенозащиты, средств огнезащиты, систем комплексной защиты тяжелой и легкой бронетехники и стационарных объектов.