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13:41 (мск), источник: РИА Новости

В России разработали женский бронежилет «Лига»

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Научно-исследовательский институт стали создал бронежилет «Лига», предназначенный специально для женщин и учитывающий особенности женской фигуры, сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании.

Источник: РИА "Новости"

«Специалисты НИИ стали разработали бронежилет специально для женщин. Разработка будет весьма актуальна ввиду увеличивающегося количества женщин, которые хотят служить в органах правопорядка. Бронежилет начали разрабатывать в 2015 году, и сегодня он готов к производству под наименованием «Лига», — говорится в сообщении.

Основной особенностью «Лиги» является применение новой защитной структуры с использованием металлокерамических бронеэлементов.

Кроме того, бронежилет производится в восьми различных вариантах, учитывающих рост и особенности женской фигуры.
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«Мировой рынок средств индивидуальной бронезащиты (СИБ) в 2016 году оценивался экспертами в 1,9 миллиарда долларов США и к 2026 году он вырастет до 2,9 миллиарда. Причины известны — увеличение количества локальных войн, активизация террористической деятельности, необходимость проведения модернизации СИБ» — отметили в НИИ стали.

При этом в компании отметили, что разработка брони для женщин пока находится на начальной стадии и существующие модели — это, как правило, модели, изначально спроектированные для мужчин, которые затем лишь незначительно модифицируют.

НИИ стали — крупнейший в России разработчик и производитель комплексных систем защиты: бронежилетов, бронекомплектов, бронешлемов, электрошокеров, щитов, локализаторов взрыва, рентгенозащиты, средств огнезащиты, систем комплексной защиты тяжелой и легкой бронетехники и стационарных объектов.

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