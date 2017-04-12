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10:33 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Пасху южноуральские полицейские будут нести службу в усиленном режиме

После теракта в Санкт-Петербурге и печального случая на территории школы в Ростове-на-Дону в соцсетях распространилась информация о серии готовящихся терактов в крупных городах России.

В ГУ МВД России по Челябинской области подтвердили, что полиция и другие силовые структуры сегодня работают в усиленном режиме.

«Вопросы антитеррористической защищённости и обеспечения безопасности граждан всегда являлись для нас приоритетными, — заявил начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления ГУ МВД России по Челябинской области Валерий Манаев. — После теракта в Санкт-Петербурге и случая в Ростове-на-Дону мы приняли дополнительные меры — обучили персонал образовательных и медицинских учреждений, как действовать при обнаружении посторонних подозрительных предметов. Призываем к бдительности и граждан: увидели на улице или в местах массового пребывания людей, обращайтесь, вызывайте полицию. Но прятаться в своих квартирах, это уже лишнее. Жизнь на этом не останавливается. Нужно продолжать жить, как жили».

Он также сообщил, что в преддверии праздничных мероприятий (Пасхи, 1 и 9 мая), а также хоккейных матчей, ЕГЭ, школьных последних звонков и выпускных полиция на Южном Урале проводит комплекс мероприятий. Стражи порядка совместно с представителями ФСБ, подразделениями по делам несовершеннолетних и ЧОПами заранее исследуют те объекты, где будут проводиться мероприятия. «Место формирования “Бессмертного полка”, который пройдёт по Челябинску в День Победы, также будем контролировать с использованием металлодетекторов и кинологов, — прокомментировал Манаев. — Местами выставим оцепление до начала мероприятий, чтобы на площадки невозможно было пронести взрывчатые устройства и другие опасные предметы.».

Особое волнение родителей вызывают традиционные весенние субботники, к участию в которых массово привлекают студентов и школьников. Ведь только-только провели информационную работу среди детей и подростков, чтобы они ни в коем случае не трогали предметы, найденные на улице, территории школ и дворов."Фактически можно допустить любое развитие событий, — согласился Валерий Манаев. — Что угодно можно спрятать где угодно. Но не надо опускаться до всеобщей паники! Субботники никто не отменял. Это полномочия муниципалитетов и администраций школ. Если руководство образовательного учреждения решить заменить субботники на улице уборкой в помещениях, так тому и быть.

Напомним, что в области продолжаются ежедневные рейды по вопросам выявления иностранных граждан, которые нарушают миграционное законодательство. В случае выявления нарушений и решения судов по депортации и выдворению иностранных граждан, последних помещают в центр временного содержания, созданный в структуре регионального ГУ МВД. Ежемесячно из Челябинска выдворяются от 20 до 80 мигрантов, нарушивших законодательство. Продолжаются и досмотры транспорта на въезде в областной центр. Полицейские избирательно осматривают грузовой транспорт, транспорт с транзитными номерами и автомобили, нарушающие правила дорожного движения.

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