Мокрый снег с дождём в ближайшие дни обрушатся на Челябинскую область

Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидают южноуральцев в четверг и пятницу, 13 и 14 апреля, сообщают в челябинском гидрометеоцентре.

По данным синоптиков, в ночь на четверг в регионе будет облачно с прояснениями, местами осадки, температура воздуха от -1 до +4 градусов. Днём воздух прогреется до +14 градусов, возможны порывы юго-западного ветра до 15 м/с. В пятницу вероятность ночного дождя и мокрого снега сохранится, днём будет теплее — до +15 градусов.

Добавим, что в Челябинской области продолжается подготовка к паводковому сезону: сотрудники МЧС расчищают поймы рек и бурят лёд, чтобы не попустить подтопления жилых домов.