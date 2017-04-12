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10:34 (мск), источник: АиФ Челябинск

Мокрый снег с дождём в ближайшие дни обрушатся на Челябинскую область

Кроме того, ожидается порывистый ветер.

Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидают южноуральцев в четверг и пятницу, 13 и 14 апреля, сообщают в челябинском гидрометеоцентре.

По данным синоптиков, в ночь на четверг в регионе будет облачно с прояснениями, местами осадки, температура воздуха от -1 до +4 градусов. Днём воздух прогреется до +14 градусов, возможны порывы юго-западного ветра до 15 м/с. В пятницу вероятность ночного дождя и мокрого снега сохранится, днём будет теплее — до +15 градусов.

Добавим, что в Челябинской области продолжается подготовка к паводковому сезону: сотрудники МЧС расчищают поймы рек и бурят лёд, чтобы не попустить подтопления жилых домов.

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