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10:55 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Харькове умер подросток, делавший селфи на опоре электропередач

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Харькове умер 13-летний подросток, которого во время фотографирования на распределительной станции электроэнергии ударило током, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Источник: "РИА Новости" Украина

По данным пресс-службы, ребенок умер сегодня в 3.30. Второй пострадавший, 12-летний мальчик, остается в больнице, отмечает УНИАН.

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области добавили, что сообщение о травмировании двух детей поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 9 апреля в 16.30.

Согласно предварительным данным, дети пришли на основную распределительную станцию электроэнергии на Алексеевке для того, чтобы сфотографироваться. Для более удачного кадра они залезли на столбы, которые находятся под напряжением в 110 тысяч вольт. От удара током 13-летнего мальчика отбросило в сторону, а 12-летний застрял на проводах.

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