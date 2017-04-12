В Харькове умер подросток, делавший селфи на опоре электропередач
КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Харькове умер 13-летний подросток, которого во время фотографирования на распределительной станции электроэнергии ударило током, сообщает
КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Харькове умер 13-летний подросток, которого во время фотографирования на распределительной станции электроэнергии ударило током, сообщает
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В отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области добавили, что сообщение о травмировании двух детей поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 9 апреля в 16.30.
Согласно предварительным данным, дети пришли на основную распределительную станцию электроэнергии на Алексеевке для того, чтобы сфотографироваться. Для более удачного кадра они залезли на столбы, которые находятся под напряжением в 110 тысяч вольт. От удара током 13-летнего мальчика отбросило в сторону, а 12-летний застрял на проводах.