Работу московского метро в пасхальную ночь продлили

«Для вашего удобства в Пасхальную ночь с 15 на 16 апреля @MoscowMetro будет работать до 2 часов ночи», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в твиттере в среду.

Традиционно в Москве продлевают в пасхальную ночь и работу наземного общественного пассажирского транспорта. Это касается наиболее востребованных маршрутов, воспользоваться которыми горожане и гости столицы могут до 3:00.