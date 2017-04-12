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11:50 (мск), источник: Интерфакс

Работу московского метро в пасхальную ночь продлили

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Власти столицы решили продлить работу метро в пасхальную ночь.

Источник: РИА "Новости"

«Для вашего удобства в Пасхальную ночь с 15 на 16 апреля @MoscowMetro будет работать до 2 часов ночи», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в твиттере в среду.

Традиционно в Москве продлевают в пасхальную ночь и работу наземного общественного пассажирского транспорта. Это касается наиболее востребованных маршрутов, воспользоваться которыми горожане и гости столицы могут до 3:00.

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