Портрет Кехмана продали за 12 тысяч рублей, об этом свидетельствуют данные Единого Федерального реестра сведений о банкротстве.

Портрет Кехмана, созданный оперной певицей Вероникой Джиоевой единственный участник аукциона оценил в 12,3 тысячи рублей. Покупателем стал некий Антон Федоров из Курской области.

Портрет — свадебный подарок Кехмана.

Ранее на аукционе были проданы права на истребование долгов с ЗАО «Бонанза Интернэшнл» — за 11,6 тысяч рублей, ЗАО «Группа Джей Эф Си» — за 501 тысячу рублей.

Напомним, 28 июля 2016 года Петербургский арбитраж признал Кехмана банкротом, в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. Иски к Кехману были поданы группой кредиторов, в которую входят Сбербанк (в реестр включены требования на 4,3 миллиарда рублей), Промсвязьбанк (1,7 миллиарда рублей), ООО «Аквамарин» (1,4 миллиарда рублей), ООО «Пулковская торговая компания» (904 миллиона рублей), Юникредит банк (434,3 миллиона рублей) и Райффайзенбанк (420,1 миллиона рублей). «Forbes» оценивает общую сумму долгов Кехмана в 10,2 млрд рублей.

Кехман сейчас занимается обжалованием решения о своем банкротстве в Верховном суде. Имущество обанкротившейся компании JFC директора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, включая яхту и Rolls-Royce, уже продали за 85 млн рублей.