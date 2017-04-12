В Перми проверяют системы оповещения ЧС

Проверка систем оповещения проходит в Перми. В 11:30 в столице Прикамья включили сирены централизованного и ручного запуска, а также мобильные средства, оборудованные сигнальными громкоговорящими устройствами. Первое включение сирен длилось 2 минуты 45 секунд.

Всего в течение 10 минут было несколько включений систем оповещения. Как сообщают жители в соцсетях, сирены было хорошо слышно в большинстве микрорайонов Перми.

Как пояснили в городской службе спасения, эта проверка систем оповещения носила плановый учебный характер.

Спасатели напоминают, что в тех случаях, когда жители Перми услышат сирены не во время плановой проверки, они должны включить телеканал «Россия-1» или «Радио России», чтобы прослушать экстренное сообщение.