Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
Седина предупреждает о проблемах с сердцем
Наряд жены Михаила Турецкого удивил гостей светского вечера
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
10 опасных ситуаций Гагарина: как космонавту везло в полетеРассказ о нештатных ситуациях, которые могли привести к гибели Юрия Гагарина в ходе его миссии на орбиту
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
«По-другому их назвать не могу»: ответ Путина на обвинения Запада
Калибр против Томагавка: СМИ про ракеты РФ и США
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
СМИ: фото Бузовой в купальнике вызвало эмоции у Тарасова
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
12США нанесли ракетный удар по Сирии
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10:44 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми проверяют системы оповещения ЧС

Первый раз сирены включили в 11:30 по местному времени.

Проверка систем оповещения проходит в Перми. В 11:30 в столице Прикамья включили сирены централизованного и ручного запуска, а также мобильные средства, оборудованные сигнальными громкоговорящими устройствами. Первое включение сирен длилось 2 минуты 45 секунд.

Всего в течение 10 минут было несколько включений систем оповещения. Как сообщают жители в соцсетях, сирены было хорошо слышно в большинстве микрорайонов Перми.

Как пояснили в городской службе спасения, эта проверка систем оповещения носила плановый учебный характер.

Спасатели напоминают, что в тех случаях, когда жители Перми услышат сирены не во время плановой проверки, они должны включить телеканал «Россия-1» или «Радио России», чтобы прослушать экстренное сообщение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Соколы России». Видео авиашоу
Путин упрекнул поддержавших ракетный удар США по Сирии
МИД заявил о бесполезности ультиматумов в переговорах с Москвой
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест
Минздрав опроверг планы по лишению безработных полисов ОМС
В Бразилии 9 министров обвиняются в коррупции
Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить после слов о Гитлере
Путин допустил отмену предоставления гражданства вступившим в ИГ
Спорт
Кубок Гагарина: почему преимущество «Магнитки» — выгода для СКА СКА как будто все спланировал: начало серии и возможный решающий матч финала - в Магнитогорске, а польза есть и для петербуржцев
Авто
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки В скором времени кабриолет впустят с молотка аукционного дома Coys по цене от $62 000
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Эксперты назвали города с самым дешевым съемным жильем
Жилье в России подешевело на 6 тысяч за кв. метр
Приезжие скупают новые квартиры в Москве
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
На Южном Урале начальник поезда принял роды у пассажирки Инцидент произошел, когда поезд №97 Кисловодск-Тында проезжал станцию Миасс в Челябинской области.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь