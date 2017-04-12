Омская полиция вмешается в совместный досуг детей с бомжами

Полицейские проверят, действительно ли опасно соседство детской площадки и лежбища бездомных.

На данный момент правоохранители уточняют информацию и выясняют, действительно ли большое количество бомжей живет на теплотрассе рядом с детским садом. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, об опасном соседстве омских бомжей и воспитанников детского сада стало известно сегодня. По мнению снявшей на видео место «зимовки» бездомных омички Елены Охулковой, ситуация является возмутительной.