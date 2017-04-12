Омская полиция вмешается в совместный досуг детей с бомжами
Сотрудники правоохранительных органов Омска заинтересовались возмутительным соседством маленьких воспитанников детского сада при СОШ № 91 с местными бомжами.
Сотрудники правоохранительных органов Омска заинтересовались возмутительным соседством маленьких воспитанников детского сада при СОШ № 91 с местными бомжами.
Полицейские проверят, действительно ли опасно соседство детской площадки и лежбища бездомных.
На данный момент правоохранители уточняют информацию и выясняют, действительно ли большое количество бомжей живет на теплотрассе рядом с детским садом. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, об опасном соседстве омских бомжей и воспитанников детского сада стало известно сегодня. По мнению снявшей на видео место «зимовки» бездомных омички Елены Охулковой, ситуация является возмутительной.