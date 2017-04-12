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10:37 (мск), источник: СуперОмск

Омская полиция вмешается в совместный досуг детей с бомжами

Сотрудники правоохранительных органов Омска заинтересовались возмутительным соседством маленьких воспитанников детского сада при СОШ № 91 с местными бомжами.

Полицейские проверят, действительно ли опасно соседство детской площадки и лежбища бездомных.

На данный момент правоохранители уточняют информацию и выясняют, действительно ли большое количество бомжей живет на теплотрассе рядом с детским садом. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, об опасном соседстве омских бомжей и воспитанников детского сада стало известно сегодня. По мнению снявшей на видео место «зимовки» бездомных омички Елены Охулковой, ситуация является возмутительной.

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