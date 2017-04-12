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10:45 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

13 апреля в ряде казанских домов отключат свет

Плановые ремонтные работы пройдут во всех районах города.

(Город Казань KZN.RU, 12 апреля). 13 апреля в ряде домов в Казани будет отсутствовать электричество. Отключение света связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

Согласно графику работ, 12 апреля с 13.00 до 18.00 в Авиастроительном районе не будет света в домах и ряде административных зданий по адресам: ул. Лукина, 37, 42а, 46, 48, 48а; ул. Малая Печерская, 6, 7, 8, 8а, 10, 10а.

Также света не будет в Вахитовском районе:
с 8.00 до 17.00 — по адресам ул. Малая Красная, 3, 7, ул. Пушкина, 68;
с 9.00 до 17.00 — по адресам ул. Г. Камала, 7, 11, ул. Московская, 58/5, 60, ул. Г. Тукая, 9/11.

Кроме того, отключение электричества запланировано с 8.00 до 17.00 в Кировском районе по адресам:
ул. Берсутская, 1−25;
ул. Богатырская, 42а, 27, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42;
ул. Майкопская, 1−16, 5а, 9а, 11а, 11б, 13а, 15а, 15б, 17б, 19а, 19б, 18−23, 25−30, четные дома с 32 по 50, 32а;
ул. Привокзальная, 29, 31, 33а, 38, 40, 42;
ул. Садовая, 37, 39, 54а, 58а.

В Московском районе с 8.00 до 17.00 без света останутся дома по адресам: ул. Восстания, 52, 54, 56.

В Ново-Савиновском районе отключение планируется с 9.00 до 13.00 по адресам: ул. Гагарина, 18, 18а, 20, 20а, 22; пр. Ибрагимова, 11, 13, 15, 17, 19, 19, 20, 20а, 22; ул. Октябрьская, 21б.

В Приволжском районе света не будет с 9.00 до 17.00 по адресам: пр. Победы, 35, 35а, 35б, ул. Ю. Фучика, 69, 71, 75, 79, 83а, 55а, 55, а также в пос. Отары в домах по улицам Лесная, Матюшинская, Отарская 1-я.

В Советском районе отключение запланировано с 8.00 до 17.00 по ул. А. Кутуя, 54, 68, 68 к.1, 68 к.2, 68а, 70, 72, 78, 82; и в пос. Нагорный по адресам:
ул. Алданская, 61;
ул. Анадырская, 25−71, 26−72;
ул. Дорожная, 34, 35, 41, 43, 43б, 51а, 53, 54, 55, 57, 59, 54, 54в;
ул. Дубровка, 14−80, 15−81;
ул. Скороходная, 26−72, 25−71;
ул. Таежная, 17б, 34а, 34б, 36−46.

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