В Волгограде 16 апреля пройдет праздник «Светлое Христово Воскресение»

Волгоградцев приглашают 16 апреля принять участие в семейном празднике «Светлое Христово Воскресение — 2017», который пройдет на верхней террасе Центральной набережной.

«Около фонтана “Искусство” будут работать интерактивные площадки, где волгоградцы смогут посостязаться в катании яиц с горок, перекатывании крашеных яиц носом по столу на скорость и других веселых русских пасхальных забавах», — сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» сотрудник пресс—службы Волгоградской Епархии Сергей Иванов. Победители будут получать жетоны, которые потом примут участие в розыгрыше пасхальной лотереи. Кроме того, в программе запланированы конкурсы, викторины и призы от партнеров праздника.

Волгоградцев также ждут выставка авторских куличей, крашеных яиц и декоративных пасхальных поделок и концерт.

Праздник пройдет с 11:00 до 13:00.