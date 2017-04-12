Опрос: Треть работающих калининградцев считают детей помехой карьере
Исследователи выяснили, как родительство отражается на успехах в труде.
Исследователи выяснили, как родительство отражается на успехах в труде.
Исследователи узнали, что 31% работающих калининградцев считают детей помехой карьере. Это один из самых высоких показателей в России в сравнении с другими регионами. Об этом свидетельствуют результаты опроса службы HeadHunter.
По результатам анкетирования выяснилось, что 51% респондентов из региона согласны с тем, что растить детей сложнее, чем работать. Ещё 43% предпочли бы карьеру воспитанию ребёнка. Четверть работающих горожан считают, что работу и родительство невозможно совместить без ущерба для
В целом по России наиболее сложной заботу о детях видят жители