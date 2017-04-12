Опрос: Треть работающих калининградцев считают детей помехой карьере

Исследователи узнали, что 31% работающих калининградцев считают детей помехой карьере. Это один из самых высоких показателей в России в сравнении с другими регионами. Об этом свидетельствуют результаты опроса службы HeadHunter.

По результатам анкетирования выяснилось, что 51% респондентов из региона согласны с тем, что растить детей сложнее, чем работать. Ещё 43% предпочли бы карьеру воспитанию ребёнка. Четверть работающих горожан считают, что работу и родительство невозможно совместить без ущерба для какой-либо из сфер. В то же время большинство трудоустроенных респондентов отвергают этот тезис. С мнением, что строить карьеру можно только после того, как дети вырастут, согласились только 19% участников исследования.