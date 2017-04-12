Из-за заморозков в южных областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Как сообщили в «Казгидромете», 13 апреля в Южно-Казахстанской области ожидается дождь, местами сильный, во второй половине дня в горных районах с переходом в мокрый снег. Местами также ожидаются гроза, град, усиление ветра юго-западного с переходом на северо-западный 15−20, порывы 25 м/с.

Ночью 14 апреля ожидается понижение температуры на поверхности почвы до 2 мороза. В Жамбылской области утром и днем 13 апреля также ожидается дождь, местами сильный, во второй половине дня в горных районах с переходом в мокрый снег. Местами ожидаются гроза, град, усиление ветра. Ночью 14—15 апреля местами ожидается понижение температуры до -5 градусов мороза.