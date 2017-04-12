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10:49 (мск), источник: Tengrinews

Из-за заморозков в южных областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Синоптики объявили о штормовом предупреждении в Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщили в «Казгидромете», 13 апреля в Южно-Казахстанской области ожидается дождь, местами сильный, во второй половине дня в горных районах с переходом в мокрый снег. Местами также ожидаются гроза, град, усиление ветра юго-западного с переходом на северо-западный 15−20, порывы 25 м/с.

Ночью 14 апреля ожидается понижение температуры на поверхности почвы до 2 мороза. В Жамбылской области утром и днем 13 апреля также ожидается дождь, местами сильный, во второй половине дня в горных районах с переходом в мокрый снег. Местами ожидаются гроза, град, усиление ветра. Ночью 14—15 апреля местами ожидается понижение температуры до -5 градусов мороза.

В Алматинской области утром и днем 13 апреля ожидается местами сильный дождь, во второй половине дня в горных районах с переходом в мокрый снег. Местами ожидаются гроза, град, усиление юго-западного, западного ветра 15−20, порывы 25 м/с. Ночью 14—15 апреля местами ожидается понижение температуры до 0−5 мороза.

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