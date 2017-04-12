В Сибири создали приложение для сбора налогов на землю и имущество
Приложение возвращает муниципалитетам кадастровые данные о земле, что помогает пополнить местные бюджеты.
Приложение возвращает муниципалитетам кадастровые данные о земле, что помогает пополнить местные бюджеты.
НОВОСИБИРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Компания «Технокад» и резидент новосибирского технопарка (Академпарка) «Дата Ист» создали приложение «Терраскоп» для эффективного управления территориями муниципалитетов. Как сообщил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, это приложение позволяет повысить эффективность сбора налогов на имущество и землю.
«Мы ознакомились с системой, которая помогает выявить земельные участки, не входящие в базу Федеральной налоговой службы. Есть данные Росреестра, есть данные ФНС, и по этим данным ведется поиск. Власти понимают, что это за участок, для чего он, кто его собственник. Сбор налогов с таких участков — это повышение собственной доходной части», — сказал Меняйло на открытии сибирского форума «Индустрия информационных систем».
Как уточнил ТАСС директор новосибирского филиала компании «Технокад» Владимир Ощепков, приложение возвращает муниципалитетам кадастровые данные о земле, что помогает пополнить местные бюджеты.
«Система
По его словам, сейчас новое приложение в пилотном режиме тестируют власти
Ранее сообщалось, что компания «Дата Ист» разработала приложение для защиты экосистемы Аляски — оно показывает на мобильной карте особо охраняемые зоны, где запрещен рыбный промысел.
О форуме
Сибирский форум «Индустрия информационных систем» проводится с 2002 года для ведущих российских ИТ- предприятий, объединений разработчиков, производителей программных продуктов и информационных систем, представителей власти и промышленности. Форум организует ассоциация «Сибакадемсофт» при поддержке и участии аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО, Минэкономразвития РФ, Минкомсвязи РФ, правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска, СО РАН