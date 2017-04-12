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10:51 (мск), источник: ТАСС

В Сибири создали приложение для сбора налогов на землю и имущество

Приложение возвращает муниципалитетам кадастровые данные о земле, что помогает пополнить местные бюджеты.

НОВОСИБИРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Компания «Технокад» и резидент новосибирского технопарка (Академпарка) «Дата Ист» создали приложение «Терраскоп» для эффективного управления территориями муниципалитетов. Как сообщил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, это приложение позволяет повысить эффективность сбора налогов на имущество и землю.

«Мы ознакомились с системой, которая помогает выявить земельные участки, не входящие в базу Федеральной налоговой службы. Есть данные Росреестра, есть данные ФНС, и по этим данным ведется поиск. Власти понимают, что это за участок, для чего он, кто его собственник. Сбор налогов с таких участков — это повышение собственной доходной части», — сказал Меняйло на открытии сибирского форума «Индустрия информационных систем».

Как уточнил ТАСС директор новосибирского филиала компании «Технокад» Владимир Ощепков, приложение возвращает муниципалитетам кадастровые данные о земле, что помогает пополнить местные бюджеты.

«Система РГИС-Терраскоп предназначена для управления территорией администрации района, городского округа, городского поселения, области, края. Сегодня информация о земельных участках и объектах недвижимости в районах “поднимается” наверх, на уровень области или выше, наша система возвращает данные обратно. До половины налогов на землю и имущество сейчас не взимается, так как в ФНС нет сведений о некоторых собственниках, и некому направлять уведомление, а администрация не может сообщить в налоговую, так как не знает, что налог не платится. Система помогает разобраться», — сказал Ощепков.

По его словам, сейчас новое приложение в пилотном режиме тестируют власти Горно-Алтайска и Тассево в Красноярском крае, после чего оно будет внедряться в других регионах.

Ранее сообщалось, что компания «Дата Ист» разработала приложение для защиты экосистемы Аляски — оно показывает на мобильной карте особо охраняемые зоны, где запрещен рыбный промысел.

О форуме

Сибирский форум «Индустрия информационных систем» проводится с 2002 года для ведущих российских ИТ- предприятий, объединений разработчиков, производителей программных продуктов и информационных систем, представителей власти и промышленности. Форум организует ассоциация «Сибакадемсофт» при поддержке и участии аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО, Минэкономразвития РФ, Минкомсвязи РФ, правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска, СО РАН и т. д.

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