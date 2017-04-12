На трассах Красноярского края начали восстанавливать разметку

На федеральных трассах Красноярского края началось восстановление дорожной разметки. Рабочие управления автодорог «Байкал» выехали на магистрали М-53 и М-54.

В обновлении нуждается порядка 100 км полотна. Завершить работу планируется до конца апреля. Также специалисты устраняют дефекты в асфальте с помощью ямочного ремонта.

​"Хотелось бы обратить внимание водителей на то, что работает техника. Существует ограничение движения в местах проведения работ. Необходимо быть внимательными и соблюдать скоростной режим. И следовать дорожно-знаковой информации, — говорит пресс-секретарь управления автодорог «Байкал» Юлия Кравченко.

Дорожники намерены приступить к полномасштабным ремонтным работам, когда на улице установится круглосуточная теплая погода.