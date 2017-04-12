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12:12 (мск), источник: Вести Иркутск

Кино для глухих и незрячих показывают в Иркутске

В Иркутском Доме кино провели специальный сеанс для глухих и незрячих людей. Адаптивной лентой с субтитрами и тифлокомментариями стал фильм «Рай» Андрея Кончаловского.

Источник: Вести Иркутск

В Иркутском Доме кино провели специальный сеанс для глухих и незрячих людей. Адаптивной лентой с субтитрами и тифлокомментариями стал фильм «Рай» Андрея Кончаловского.

Здесь вместо попкорна зрителям предлагают повязки на глаза. В Доме кино сеанс для глухих и незрячих. Вход бесплатный для всех желающих.

Пожалуй, это единственный способ понять такой «Рай» Андрея Кончаловского. Сквозь ленту ничего не видно. Надежда только на слух.

На экране — история русской аристократки Ольги. Её арестовали нацисты за помощь еврейским детям. Субтитры дублируют диалоги героев и звуки в фильме. Одновременно с ними идут тифлокомментарии.

— Это такой комментарий, благодаря которому мы не только реплики героев слышим, но и то, что происходит, — говорит начальник отдела по организации кинопоказа «Дома кино» Екатерина Голикова.

Закадровое описание картины похоже на аудиоспектакль. Его составляет сценарист и начитывает диктор. Так зритель узнаёт об интерьерах, мимике персонажей, ракурсах съёмки.

— Представить всё, что описывал тифлокомментарий, было сложно, и нужно было себя заставлять это делать. Это такая работа, к которой я не привыкла, — говорит зритель Марина Знаменская.

Адаптированные российские фильмы в Доме кино идут с прошлого года. Сеансы — два раза в месяц. В мае здесь покажут картину «Брестская крепость».

—  Есть расписание. Я хожу обязательно. Мне очень нравятся с надписями фильмы. Мне всё понятно, — говорит зритель Тамара Чекаева.

Тамара Чекаева живёт в Иркутске. Ей 62. В прошлом году она впервые сходила в кино. И теперь не пропускает ни одного показа.

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