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11:03 (мск), источник: ДЕЙТА

В Артеме торжественно захоронили приморца, павшего под Псковом

Сегодня в Артеме прошла траурно-торжественная церемония захоронения останков бойца Красной армии Федора Просветова, считавшегося без вести пропавшим с 1944 года. Об этом ИА «Дейта» сообщили в администрации Артема.

Источник: ДЕЙТА

У памятника угловчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, перед зданием ТУ «Угловое», на торжественный митинг собрались ветераны, представители общественности, учащиеся, студенты, жители округа. Выстроился почётный эскорт в составе роты Почетного караула, а также почётный караул к гробу с останками погибшего воина, военный оркестр.

72 года семья Просветовых ничего не знала о судьбе и месте гибели Федора Просветова. 26 февраля 1944 года Фёдор Кузьмич был призван на фронт Первореченским райвоенкоматом Владивостока. В Артеме его остались ждать родные и близкие. Героическая судьба Федора Просветова оказалась недолгой. В июне 1944 года родные получили от солдата последнюю весточку. А спустя три месяца пришло тревожное известие: пропал без вести.

Всего четыре месяца довелось бойцу Красной армии Просветову защищать родную страну. Имя Фёдора Кузьмича Просветова вместе с 1114 другими фамилиями было высечено на мемориальных плитах у памятника артёмовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В конце прошлого года его родные получили информацию о том, что поисковиками межрегиональной молодёжной организации «Тризна» на территории Псковской области были найдены останки солдата, личность которого удалось установить благодаря прочтению красноармейской книжки, где была также указана его супруга и место призыва в ряды армии.

6 апреля в Москве на Поклонной горе в торжественной обстановке останки были переданы родственникам погибшего. Спустя еще несколько дней самолетом их доставили в Приморье.

«Более семи десятилетий мы живем под мирным небом, но отзвуки той теперь уже далекой войны неизменно напоминают о себе, — сказал в своем выступлении на траурно-торжественном митингеглава Артемовского городского округа Александр Авдеев. — Это и не найденные, не погребенные безымянные солдаты, которые до сих пор остались на передовой. Как говорят, пока не будет погребен последний солдат, не вернувшийся с поля боя — война не может считаться оконченной. Мне хочется выразить искреннюю признательность тем людям, кто вносит свой вклад в восстановление исторической памяти и непрерывность связи поколений, кто ведет постоянную поисковую работу, чтобы безвестные герои обретали свои имена. Мы — дети, внуки и правнуки солдат Великой Отечественной, не можем, не имеем права забывать о тех, кто приблизил для нас День Победы».

На митинге также выступили вице-губернатор Приморского края Игорь Степаненко, начальник отдела Тихоокеанского флота по работе с личным составом капитан 1 ранга Вадим Глицевич, военный комиссар Артёма Вадим Радчук, а также ветеран Великой Отечественной войны, майор в отставке Иннокентий Афанасьевич Отев.

Старший механик по вооружению Иннокентий Отев в годы войны воевал в составе 129-го гвардейского истребительного авиаполка, дошел до Берлина, награжден медалью «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», в мирное время награждён — Орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд и поднятие целины».

Слова благодарности всем, кто принял непосредственно, активное участие в том, чтобы были найдены и достойно похоронены на родине останки Федора Просветова, искренне выразила его внучка Галина ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Пыльгук: «Мы родились уже после войны, и про своего героического деда знали немного. Наша бабушкак, его супруга, его ждала, потому что пропавшие без вести порой возвращались домой. И сейчас черед несколько десятилетий они, возможно встретятся».

Литию по погибшему воину провел настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Артёма Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви отец Алексей, после чего прошла торжественная церемония складывания Государственного флага Российской Федерации.

По традиции флаг сложили в тринадцать раз красным треугольным конвертом. Затем свёрнутое полотно караул передал родственникам погибшего солдата, также на ответственное хранение им был передан и головной убор — солдатская каска.

После митинга на Подгородненском кладбище останки Федора Просвтова предали земле, похоронили его рядом с супругой. Прозвучал воинский салют, затем к могиле возложили цветы и венки. Память бойца почтили минутой молчания.

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